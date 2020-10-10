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"Я боюсь!" Автор видео с истощённой "девочкой из шкафа" пожаловалась на травлю

Женщина говорит, что весь город теперь называет её кукушкой и алкашкой.

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В городе Карпинске Свердловской области не утихают разговоры об истощённой полугодовалой девочке, которую мать с рождения прятала в шкафу. Местные жители вылили свой гнев не только на родительницу, но и на её подругу, которая нашла малышку и сняла её на видео.

Женщина всего лишь хотела отправить кадры отцу ребёнка, чтобы он увидел её состояние. Однако в итоге ужасающее видео с малышкой разлетелось по Сети, а её начали травить. Но автор ролика настаивает, что она не выкладывала его в Интернет. Женщина намерена обратиться в прокуратуру с целью установить, как запись оказалась общедоступной.

Я боюсь за своего ребёнка и свою семью! Меня уже и так выставили и кукушкой, и алкашкой, всё в таком роде. Весь Карпинск гудит, что я слила это видео в Интернет. Но я этого не делала. Я намерена обращаться за помощью в прокуратуру, пусть выясняют, кто всё это выставил, — заявила она КП.

"Ты ребёнка испортила". Появилось видео с женщинами, которые нашли младенца в шкафу подруги

Одна из них признаётся, что предлагала отдать ребёнка ей.

Ранее сообщалось, что женщины нашли истощённого новорождённого ребёнка в шкафу у подруги во время пьянки. Оказалось, что жительница Карпинска родила полгода назад и всё это время прятала малышку и морила её голодом. Сама женщина заявила, что дочь не всё время жила в шкафу.

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