"Я боюсь!" Автор видео с истощённой "девочкой из шкафа" пожаловалась на травлю

В городе Карпинске Свердловской области не утихают разговоры об истощённой полугодовалой девочке, которую мать с рождения прятала в шкафу. Местные жители вылили свой гнев не только на родительницу, но и на её подругу, которая нашла малышку и сняла её на видео.

Женщина всего лишь хотела отправить кадры отцу ребёнка, чтобы он увидел её состояние. Однако в итоге ужасающее видео с малышкой разлетелось по Сети, а её начали травить. Но автор ролика настаивает, что она не выкладывала его в Интернет. Женщина намерена обратиться в прокуратуру с целью установить, как запись оказалась общедоступной.

— Я боюсь за своего ребёнка и свою семью! Меня уже и так выставили и кукушкой, и алкашкой, всё в таком роде. Весь Карпинск гудит, что я слила это видео в Интернет. Но я этого не делала. Я намерена обращаться за помощью в прокуратуру, пусть выясняют, кто всё это выставил, — заявила она КП.