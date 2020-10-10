Сборщики конопли в Приморье устроили перестрелку с полицией

Перестрелкой завершилась встреча полиции и сборщиков конопли в Приморском крае. Злоумышленников стражи порядка застали на полуострове Клерка в Хасанском районе, сообщает региональное ГУ МВД. Там оказались заросли маньчжурской конопли.
— Находившиеся на месте лица, заметив полицейских, открыли по ним огонь из огнестрельного оружия, — говорится в сообщении ведомства.
Названы регионы — лидеры по незаконному выращиванию коноплиВедущим "производителем" дурман-травы стал Краснодарский край.
Полицейские ответили им тем же. В итоге одного из сборщиков конопли застрелили. Второй скрылся, но ненадолго. Его вскоре поймали и доставили в отдел полиции. Пока проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела о "незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Ранее на территории России разрешили культивирование некоторых сортов конопли и снотворного мака в промышленных, ветеринарных и медицинских целях.
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