Сборщики конопли в Приморье устроили перестрелку с полицией

Полицейские ответили им тем же. В итоге одного из сборщиков конопли застрелили. Второй скрылся, но ненадолго. Его вскоре поймали и доставили в отдел полиции. Пока проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела о "незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".