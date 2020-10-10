Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Сборщики конопли в Приморье устроили перестрелку с полицией

Ответным огнём один из них был убит.

156
Post cover

Фото © Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

Перестрелкой завершилась встреча полиции и сборщиков конопли в Приморском крае. Злоумышленников стражи порядка застали на полуострове Клерка в Хасанском районе, сообщает региональное ГУ МВД. Там оказались заросли маньчжурской конопли.

Находившиеся на месте лица, заметив полицейских, открыли по ним огонь из огнестрельного оружия, — говорится в сообщении ведомства.

Названы регионы — лидеры по незаконному выращиванию конопли

Ведущим "производителем" дурман-травы стал Краснодарский край.

Полицейские ответили им тем же. В итоге одного из сборщиков конопли застрелили. Второй скрылся, но ненадолго. Его вскоре поймали и доставили в отдел полиции. Пока проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела о "незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Ранее на территории России разрешили культивирование некоторых сортов конопли и снотворного мака в промышленных, ветеринарных и медицинских целях.

Выбор редакции

В Уссурийске тушат пожар на складе площадью более тысячи квадратов — видео с коптера

8 октября, 04:53

Против Ахмеда Шалинского возбудили дело по "воровской" статье

20 сентября, 15:30

Самая тяжёлая женщина России потеряла свой титул, похудев на 150 килограммов

сегодня в 15:03

"Прижал к полу, встал на меня ногой". Звезда "Кухни" пожаловалась на мужа-тирана

сегодня в 15:40

"Мне не хватает усилий и искренности". Ким Чен Ын выступил с трогательной речью

сегодня в 15:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.