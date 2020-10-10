В России начали скупать автомобили из-за роста цен

Автомобильный рынок в России переживает то взлёты, то падения. Виной всему ограничения из-за коронавируса и колебания курса рубля. В последнее время дилеры зафиксировали повышенный рост спроса на машины. Так, за первый месяц осени в РФ было продано 154,4 тысячи новых автомобилей. Это на 3,4% больше, чем годом ранее.

Как рассказал "Российской газете" руководитель экспертно-аналитического управления ГК "Автомир" Артём Зябин, объём продаж упирался только в доступность автомобилей. Хотя склады у дилеров не опустели, но ситуация по брендам неоднородная. Есть марки, которых к концу сентября не осталось совсем.

Причиной повышения спроса называют не только прошлые ограничения из-за пандемии, но и курс рубля. Как рассказал газете директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников, покупатели ожидают скорого роста цен на авто. Поэтому те, кто собирался скоро купить машину, торопятся это сделать до возможного подорожания.