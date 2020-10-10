В России начали скупать автомобили из-за роста цен

Автомобильный рынок в России переживает то взлёты, то падения. Виной всему ограничения из-за коронавируса и колебания курса рубля. В последнее время дилеры зафиксировали повышенный рост спроса на машины. Так, за первый месяц осени в РФ было продано 154,4 тысячи новых автомобилей. Это на 3,4% больше, чем годом ранее.
Как рассказал "Российской газете" руководитель экспертно-аналитического управления ГК "Автомир" Артём Зябин, объём продаж упирался только в доступность автомобилей. Хотя склады у дилеров не опустели, но ситуация по брендам неоднородная. Есть марки, которых к концу сентября не осталось совсем.
Деньги есть, машин нет. В России ждут дефицита автомобилей и резкого подорожанияИз-за коронавируса и нестабильности курса россияне скупили все новые автомобили по докризисным ценам. Новые машины ощутимо подорожают.
Причиной повышения спроса называют не только прошлые ограничения из-за пандемии, но и курс рубля. Как рассказал газете директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников, покупатели ожидают скорого роста цен на авто. Поэтому те, кто собирался скоро купить машину, торопятся это сделать до возможного подорожания.
Как сообщал Лайф, россияне стали чаще покупать и подержанные автомобили. В июле спрос на них вырос на 17% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Продажи таких машин превысили 560 тысяч штук, что было рекордным показателем с 2015 года.
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