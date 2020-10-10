Больше четырёх часов в СИЗО. Лукашенко провёл закрытую беседу с задержанными оппозиционерами

Фото © Telegram-канал "Пул Первого"

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко отправился сегодня в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ) республики, где провёл несколько часов. Позднее стала известна цель столь неожиданного визита: там Лукашенко встречался с арестованными ранее членами Координационного совета и объединённого штаба белорусской оппозиции.

— Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне, — сообщается в телеграм-канале "Пул Первого", который ведёт пресс-служба Лукашенко.

Фото © Telegram / "Пул Первого"

Впрочем, позиция президента Белоруссии в ходе встречи была названа. Он заявил своим оппонентам, что "конституцию на улице не напишешь", подразумевая бессмысленность и противоправность политической борьбы путём акций протестов.