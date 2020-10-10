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Больше четырёх часов в СИЗО. Лукашенко провёл закрытую беседу с задержанными оппозиционерами

Президент Белоруссии обратился к оппонентам со словами о том, что "конституцию на улице не напишешь".

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Фото © Telegram-канал "Пул Первого"

Фото © Telegram-канал "Пул Первого"

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко отправился сегодня в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ) республики, где провёл несколько часов. Позднее стала известна цель столь неожиданного визита: там Лукашенко встречался с арестованными ранее членами Координационного совета и объединённого штаба белорусской оппозиции.

Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне, — сообщается в телеграм-канале "Пул Первого", который ведёт пресс-служба Лукашенко.

Фото © Telegram / "Пул Первого"

Фото © Telegram / "Пул Первого"

Впрочем, позиция президента Белоруссии в ходе встречи была названа. Он заявил своим оппонентам, что "конституцию на улице не напишешь", подразумевая бессмысленность и противоправность политической борьбы путём акций протестов.

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По словам белорусского лидера, ему пришлось послать спецназ на защиту оппозиционерки.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже два месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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