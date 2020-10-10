"Прижал к полу, встал на меня ногой". Звезда "Кухни" пожаловалась на мужа-тирана

Российская актриса театра и кино Елена Ксенофонтова рассказала о тирании бывшего мужа Александра Рыжих. По её словам, после рождения дочери в 2011 году поначалу идеальный супруг стал жестоким и начал её избивать. О пережитом звезда сериала "Кухня" рассказала в передаче НТВ "Секрет на миллион".

— Однажды он выкрутил мне руку, прижал к полу, встал на меня ногой и долго рассказывал, где я буду спать и что я буду терпеть, — вспомнила актриса.

После этого Ксенофонтова решилась на уход от тирана. При этом, по словам актрисы, Рыжих постоянно угрожал ей и обещал показать "все круги ада". Однажды она даже попыталась свести счёты с жизнью, но её удалось спасти.