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"Прижал к полу, встал на меня ногой". Звезда "Кухни" пожаловалась на мужа-тирана

По словам актрисы, он постоянно угрожал и обещал показать "все круги ада".

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Фото © Facebook / Елена Ксенофонтова

Российская актриса театра и кино Елена Ксенофонтова рассказала о тирании бывшего мужа Александра Рыжих. По её словам, после рождения дочери в 2011 году поначалу идеальный супруг стал жестоким и начал её избивать. О пережитом звезда сериала "Кухня" рассказала в передаче НТВ "Секрет на миллион".

Однажды он выкрутил мне руку, прижал к полу, встал на меня ногой и долго рассказывал, где я буду спать и что я буду терпеть, — вспомнила актриса.

После этого Ксенофонтова решилась на уход от тирана. При этом, по словам актрисы, Рыжих постоянно угрожал ей и обещал показать "все круги ада". Однажды она даже попыталась свести счёты с жизнью, но её удалось спасти.

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