Британские учёные рассказали об опасности утреннего кофе

Учёные из Университета Бата в Великобритании рассказали, чем опасна привычка пить кофе по утрам. Об этом написал немецкий журнал Focus.

Исследователи изучили кровь 29 добровольцев, чтобы выявить связь между уровнем инсулина и употреблением кофе натощак. Выяснилось, что утренняя чашка кофе может привести к нарушению метаболизма.

Участников эксперимента будили на несколько минут с периодичностью в один час и предлагали им чёрный кофе, а после этого утром — сладкий напиток, калорийность которого была равна среднестатистическому завтраку. Результаты исследования показали, что плохой сон и одновременное употребление кофе негативно повлияли на уровень сахара у пациентов — он повысился на 50 процентов. Учёные считают, что это связано с неспособностью человеческого организма усвоить глюкозу сразу после пробуждения.

Специалисты рекомендовали не пить кофе натощак и отметили, что лучше делать это во время или после завтрака. Такой подход позволит снизить риск для здоровья.