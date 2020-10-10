В США указали на глупую позицию американцев в отношениях с Россией

Паранойя вокруг "российского вмешательства" в американские выборы и утверждения о том, что Дональд Трамп является "марионеткой Кремля", вредят США. Эта антироссийская истерия не даёт стране пересмотреть свою внешнюю политику, чтобы она могла соответствовать современности. Так считает старший научный сотрудник по вопросам безопасности Института Катона Тед Гален Карпентер.

По его мнению, такая антироссийская риторика уже привела к возрождению маккартизма, возникшего в 1940-е годы в США движения, основной задачей которого было "зачищение" общества от коммунистов. Как считает Карпентер, одержимость "госизменой" Трампа и "российской угрозой" продолжает отравлять умы американцев. Политика американского президента по отношению к Москве на самом деле удивительно враждебная и конфронтационная, говорит он. Однако, как отмечает аналитик, сложившееся у американцев предубеждение препятствует любым попыткам "улучшить отношения с крупным геополитическим игроком с несколькими тысячами единиц ядерного оружия".

— Сегодня Америка не может позволить себе такой глупости. Если мы будем клеймить тех, кто выступает за менее враждебную стратегию в отношении Москвы, если мы будем называть их марионетками, предателями и российскими агентами, ... то мы не получим разумной политики, — предупредил Карпентер в статье для журнала The American Conservative.