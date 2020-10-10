В Петербурге разоблачили схему хищения лекарств от рака на 100 млн рублей

Целую серию обысков пришлось провести оперативникам в Санкт-Петербурге, чтобы раскрыть схему хищения лекарств для онкобольных. Злоумышленники занимались кражами целых пять лет, и общая стоимость препаратов, которые оказались у них, превысила 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти.
— По версии следствия, лекарственные препараты похищались в медицинских организациях и впоследствии перепродавались оптом и в розницу, — говорится в сообщении.
Дело возбудили по статье о краже и стали искать всех, кто мог быть к этому причастен.
Цифровик-затейник. Финансовые схемы чиновника из Минпромторга обошлись государству в миллионы рублейСегодня по подозрению в мошенничестве был арестован заместитель директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антон Исаев. Его подозревают в создании преступных схем, через которые воровались государственные деньги. Лайф разбирался, как и с кем мог действовать чиновник, а главное — выяснил, что сумма хищений может составлять десятки миллионов рублей.
В итоге, чтобы найти всех подозреваемых, пришлось провести 35 обысков. Оперативники изъяли документы, печати и штампы различных организаций, а также деньги и лекарства. Более 15 человек доставлены в полицию для проверки на причастность к хищениям.
Как отметили в Прокуратуре Санкт-Петербурга, похищенные лекарства были выделены в рамках приоритетного национального проекта "Здравоохранение".
А в Сургуте местный программист помог правоохранительным органам в раскрытии особо крупного мошенничества, ущерб от которого составил примерно 50 миллионов рублей.
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