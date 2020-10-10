В Петербурге разоблачили схему хищения лекарств от рака на 100 млн рублей

Цифровик-затейник. Финансовые схемы чиновника из Минпромторга обошлись государству в миллионы рублей Сегодня по подозрению в мошенничестве был арестован заместитель директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антон Исаев. Его подозревают в создании преступных схем, через которые воровались государственные деньги. Лайф разбирался, как и с кем мог действовать чиновник, а главное — выяснил, что сумма хищений может составлять десятки миллионов рублей.