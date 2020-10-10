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21-летняя гонщица разбилась насмерть во время ралли

Болид, в котором находилась Лаура Сальво, ударился правой стороной о другую машину и отлетел в дерево.

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Фото © Соцсети

Во время шестого этапа чемпионата по ралли в Португалии трагически погибла 21-летняя испанская гонщица Лаура Сальво. Она была штурманом автомобиля Peugeot 208 Rally4, которым управлял пилот Микель Социас.

Почти сразу после старта болид ударился правой стороной о другую машину и отлетел в дерево. 21-летняя Сальво погибла мгновенно. Прибывшим на место службам экстренной помощи оставалось лишь констатировать смерть гонщицы. Организаторы заезда объявили о досрочном завершении гонки в знак траура и уважения к памяти Сальво.

Девушка похвасталась в Instagram крутым спорткаром, а через мгновение разбилась насмерть

Она устроила массовое ДТП, в котором погиб её пассажир и пострадали ещё три человека.

Ранее сообщалось, что гонщики попали в страшную аварию на "Формуле-2" в Сочи. После столкновения болиды отлетели в барьер, одна из машин загорелась.

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