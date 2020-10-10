21-летняя гонщица разбилась насмерть во время ралли

Во время шестого этапа чемпионата по ралли в Португалии трагически погибла 21-летняя испанская гонщица Лаура Сальво. Она была штурманом автомобиля Peugeot 208 Rally4, которым управлял пилот Микель Социас.
Infelizmente aconteceu o pior. A navegadora não resistiu. Laura Salvo. pic.twitter.com/c5rqklrkej— Paulo Araujo (@PauloAr23028946) October 10, 2020
Почти сразу после старта болид ударился правой стороной о другую машину и отлетел в дерево. 21-летняя Сальво погибла мгновенно. Прибывшим на место службам экстренной помощи оставалось лишь констатировать смерть гонщицы. Организаторы заезда объявили о досрочном завершении гонки в знак траура и уважения к памяти Сальво.
Девушка похвасталась в Instagram крутым спорткаром, а через мгновение разбилась насмертьОна устроила массовое ДТП, в котором погиб её пассажир и пострадали ещё три человека.
Ранее сообщалось, что гонщики попали в страшную аварию на "Формуле-2" в Сочи. После столкновения болиды отлетели в барьер, одна из машин загорелась.
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