21-летняя гонщица разбилась насмерть во время ралли

Во время шестого этапа чемпионата по ралли в Португалии трагически погибла 21-летняя испанская гонщица Лаура Сальво. Она была штурманом автомобиля Peugeot 208 Rally4, которым управлял пилот Микель Социас.

Infelizmente aconteceu o pior. A navegadora não resistiu. Laura Salvo. pic.twitter.com/c5rqklrkej — Paulo Araujo (@PauloAr23028946) October 10, 2020

Почти сразу после старта болид ударился правой стороной о другую машину и отлетел в дерево. 21-летняя Сальво погибла мгновенно. Прибывшим на место службам экстренной помощи оставалось лишь констатировать смерть гонщицы. Организаторы заезда объявили о досрочном завершении гонки в знак траура и уважения к памяти Сальво.