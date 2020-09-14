Девушка похвасталась в Instagram крутым спорткаром, а через мгновение разбилась насмерть

25-летняя Стефани Васкез из Мэриленда, США, удивила подписчиков в "Инстаграме" видео и фото, которые она начала выкладывать в свои сториз. Девушка хвасталась новым Toyota Supra, спорткаром, о котором знают все фанаты "Форсажа". Автомобиль выделялся на дороге ярким жёлтым цветом и ревел двигателем, ожидая гонки. Стефани тоже её ждала — на одном из видео она подписала: "Супра" — огонь, я всех уничтожу на автобане".

Видео © YouTube / Carlos Guerrero

На заднем плане слышался голос её попутчика — 35-летнего Джона Чакраса, с которым девушка и гоняла по дорогам. Но стоило ей опубликовать свои ролики, как Стефани устроила массовое ДТП. Она не вписалась в поворот и снесла Honda Accord, задев ещё три припаркованные машины. К счастью, в них никого не оказалось, чего не скажешь о "хонде". Её водителя и двух пассажиров доставили в больницу с тяжёлыми травмами.

Видео © Twitter / Van Applegate

Сама же гонщица и её друг не выжили. "Супру" разнесло на части от столкновения, и шансов у пары просто не было. При расследовании оказалось, что Стефани любила погонять — и даже в нетрезвом состоянии. Спустя пару дней после аварии девушку ждало слушание из-за штрафа за превышение скорости и хранение неразрешённого оружия, приобретённого у нелицензированного продавца, пишет Daily Mail.

Фото © Instagram / stephsingnamsaab