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Модель сняла на видео следы побоев, заявив, что похитители требуют денег, но правда лишила её всего

Обман быстро вскрылся, и теперь Масика пытается оправдать всё благородными целями.

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Фото © Instagram / masikakalysha

35-летняя Масика Калиша из Атланты, США, не могла пожаловаться на низкую популярность. Она снялась в нескольких сериалах, писала и исполняла песни и работала моделью. Женщина даже завела свой аккаунт на OnlyFans — сайте, на котором можно выкладывать свои откровенные фото за деньги от подписчиков. Но тут 2,4 млн поклонников Масики в "Инстаграме" напугало её видео. Модель выложила ролик, на котором она, заливаясь слезами и демонстрируя синяки с порезами, рассказала, что её похитили, пишет Daily Dot.

Фото © Instagram / masikakalysha

Неизвестные потребовали, чтобы её поклонники подписывались на неё в OnlyFans, а полученные деньги они планировали забирать себе. Только тогда у Масики был шанс спастись. Встревоженные фанаты принялись подписываться и присылать огромные суммы, чтобы помочь кумиру, но кое-кто решил, что история выглядит слишком странной. Недовольство росло, и тогда модели ничего не оставалось, как признаться, что это всё было подстроено.

Видео © Instagram / masikakalysha

Звезда пояснила, что она снимает ролик, чтобы привлечь внимание к проблеме сексуального рабства детей, а это видео должно было шокировать и встряхнуть зрителей. Масика, у которой есть ребёнок, принялась заваливать подписчиков статистикой похищения и продаж детей, апеллируя к их сочувствию. Но вопрос этичности её поступка и возврата денег она обошла стороной. И пользователи Сети совсем не оценили творческий подход Масики к проблеме.

Фото © Instagram / masikakalysha

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Monty

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Mansa

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