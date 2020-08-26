В Рунете нашли telegram-канал с руководством, как выслеживать, избивать и насиловать девушек

На днях активистка Алёна Попова и художница Марго Колобова обратили внимание своих подписчиков в "Инстаграме" на телеграм-канал с возмутительным содержанием. В публикациях Forttage Club подробно рассказывалось о том, как правильно и успешно выслеживать, насиловать и избивать женщин. Такая "просветительская деятельность" ужаснула девушек, которые приложили скриншоты и попросили всех распространить эту информацию.

Фото © Instagram / margokolobova

В своих советах парни рассказывали, какое снотворное лучше подсыпать в напиток или куда лучше ударить девушку, чтобы та перестала сопротивляться. Особое внимание уделили средствам защиты — каблукам и баллончикам. От поражённых пользователей Сети тут же посыпались требования к модераторам "Телеграма" заблокировать канал и его "зеркало", с которым владельцы Forttage Club подсуетились почти сразу.

Фото © Instagram / alenapopova и margokolobova

Чтобы не оставить без "ласки" нуждающихся, парни также создали два инстаграм-аккаунта, которые активистки сразу выследили. И все сообщества были тут же заблокированы из-за большого количества жалоб. Но на этом пользователи Сети не остановились и теперь ищут владельцев канала, чтобы привлечь их к ответственности. Девушек поддержала в этом и заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она сообщила АГН "Москва", что планирует довести это дело до внимания Генеральной прокуратуры РФ.

Фото © Instagram / margokolobova