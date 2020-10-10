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Пепелац, ты? Пользователей Сети смутил снимок нового российского космического корабля

По замыслу разработчиков, он будет использоваться в том числе для полётов к Луне.

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До конца года в России будет собран статический макет нового пилотируемого космического корабля "Орёл", который будет способен совершать дальние полёты в космос, в том числе к Луне. Фотографии деталей перспективного аппарата на своей странице в Twitter разместил "Роскосмос".

До конца года в РКК "Энергия" им. С.П. Королёва планируют собрать статический макет дальнеорбитального пилотируемого корабля "Орёл" и приступить к наземной части его испытаний. На фото его отдельные элементы, в том числе корпус двигательного отсека и корпус СА, — говорится в сообщении корпорации.

Однако пользователей Сети смутил внешний вид "заготовки" будущего космического аппарата. Они нашли у неё много общего с фантастическим аппаратом для межзвёздных путешествий из популярного советского кинофильма "Кин-дза-дза".

Модель пепелаца из к/ф "Кин-дза-дза" (слева) и компонент космического корабля "Орёл" (справа) Фото © Wikipedia / Twitter / Rogozin

Модель пепелаца из к/ф "Кин-дза-дза" (слева) и компонент космического корабля "Орёл" (справа) Фото © Wikipedia / Twitter / Rogozin

В 1986 году, когда увидел фильм "Кин-дза-дза", знал ли я, что в далёком 2020 году узнаю, что к концу этого года наши учёные сделают макет этого пепелаца! написал один из комментаторов.

Согласно планам разработчиков, в 2024 году состоится первый беспилотный, а в 2025 году — пилотируемый запуск "Орла" к Международной космической станции.

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