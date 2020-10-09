Возвращение "Бурана". Для чего Россия реанимирует уникальный проект?

Уникальный челнок и огромная ракета долгие годы считались балластом в космической программе. Однако новая реальность, в которой нужно решать сразу несколько задач по освоению космоса, заставляет вернуться к советским решениям в этой области.

Отказ от "Бурана"

Новость о том, что госкорпорация "Роскосмос" потратит 239 млн рублей на "обоснование необходимости, определение технической реализуемости создания и формирование проектного облика космического комплекса с многоразовым многофункциональным крылатым кораблём", с новой силой подстегнула споры в научной и профессиональной среде. Одни специалисты считают, что в таком корабле нет смысла, другие, напротив, уверены, что темой создания многоразового челнока нужно заниматься обязательно.

Скептики приводят в пример программу "Энергия-Буран", которая была закрыта почти сразу после двух триумфальных запусков. Для того чтобы не погружаться глубоко в историю вопроса, нужно сказать, что "Буран" создавался в ответ на американский Space Shuttle, и с технической точки зрения почти на всём этапе разработки не было до конца понятно, как конструкция будет летать. Непонятно было и предназначение. Самые посвящённые в тему космоса люди (военные чины и руководители министерств) позднее будут признаваться, что "Буран" строили для возможности "снять" с орбиты любой космический аппарат, в том числе и любой спутник из состава американской боевой орбитальной группировки.

В этом смысле создание "Бурана", конечно, принесло плоды. Двух пусков по программе (сначала просто ракета, а затем и сам челнок) хватило, чтобы в США сначала задумались, а затем и отказались от программы СОИ (Стратегическая оборонная инициатива). Необходимость в космическом челноке исчезла, и продолжать проект не было никакого смысла, тем более что в России образца начала 90-х было не до космоса.

Забрали себе

22 апреля 2010-го весь мир (и создатели "Бурана" заодно) узнал, что тема многоразовых орбитальных кораблей не только не забыта, но и активно прорабатывается. Американский Х-37, построенный компанией Boeing, запускали в космос шесть раз, а суммарно корабль провёл на орбите 780 дней. При этом цели и задачи машины, способной самостоятельно возвращаться на Землю после миссии на орбите, по-прежнему не раскрываются.

До конца года должен полететь и другой американский корабль — Dream Chaser. Известно, что две первые миссии на орбите корабль проведёт в беспилотном режиме, а затем для полётов на нём могут направить экипаж. Кандидат технических наук Валентин Степанков, один из руководителей испытательной лаборатории, проводившей исследования крыла советских пилотируемых орбитальных кораблей, пояснил, что в США орбитальные самолёты создаются пропорционально росту спутниковой группировки.

Я больше чем уверен, что это связано с наращиванием спутниковой группировки. Космические аппараты становятся с каждым годом крупнее и дороже. К тому же главный принцип надёжной сети — стабильная работа. Поэтому Х-37 и Dream Chaser создавались и создаются для инспекции своей орбитальной группировки и наблюдения за спутниками вероятного противника. В этом смысле американцы развили историю со своим "Шаттлом" и довели её до приемлемого уровня Валентин Степанков Кандидат технических наук, руководитель этапа испытаний корабля "Буран"

Зачем нам в космос?

Попытку "Роскосмоса" создать или, точнее, воссоздать орбитальный самолёт воспринимают по-разному. С одной стороны, высказываются предположения, что для вывода многоразовых орбитальных кораблей сначала нужно построить многоразовые, дешёвые и надёжные ракеты, и уже потом можно заниматься всем остальным. Здравое зерно в таких рассуждениях есть. Пока ни одной многоразовой ракеты в России нет, и срок их появления остаётся неясным. "Крыло-СВ", которому пророчат место на стартовых столах космодромов Восточный, Байконур и Морской Старт, пока остаётся только аванпроектом, и даже прототип, покрашенный и отполированный до зеркального блеска, мы увидим ещё не скоро.

С другой стороны, многоразовость, в каком бы направлении она ни изучалась, — это всё равно движение вперёд. Тут стоит немного окунуться в историю и вспомнить, что одна ракета "Энергия", для производства которой привлекали три тысячи человек, обходилась советскому бюджету примерно в 160–170 млн советских рублей. В сегодняшних деньгах пуск одного "сверхтяжа" обойдётся государству в 200 млн долларов, и, разумеется, такие расходы не примет никто. Однако другой ракеты для вывода 100-тонного орбитального корабля на орбиту нет. Полезная нагрузка самой производительной ракеты ("Ангара А5") — всего 26 тонн. Втрое меньше, чем нужно для перезапуска "Бурана".

Любопытно, что новая ракета "Амур-СПГ" тоже не приблизит Россию к обладанию многоразовым орбитальным кораблём. Она хорошо подойдёт для того, чтобы отбить рынок пусковых услуг у Илона Маска (а именно за потерю этого рынка часто критикуют "Роскосмос"), но не для серьёзных космических проектов. Делу вполне могла бы помочь тяжёлая или сверхтяжёлая "Ангара", разгонять которую на первом этапе пуска будут многоразовые ускорители "Байкал", хотя вполне вероятно, что ещё один аванпроект по созданию сверхтяжёлой ракеты появится именно на базе модулей, использованных для проектирования ракеты "Амур".