Сражение за космос. "Морской старт" выставят против Илона Маска

В перспективе морской космодром может существенно удешевить стоимость пусков для любых заказчиков.

Зачем нужен плавучий космодром?

Ответ на вопрос, для чего в действительности нужен морской космодром, можно получить не в экономических отделах крупных компаний, а в обычном учебнике физики. Главный секрет плавучего космодрома вообще и "Морского старта" в частности состоит в точке пуска. Для проекта, с помощью которого создатели планируют заново покорить рынок пусковых услуг, выбрана идеальная позиция — недалеко от острова Рождества в Тихом океане. Фокус в том, что чем ближе космодром к экватору, тем больше дистанция между ним и земной осью вращения и тем выше его окружная скорость. Если говорить ещё проще, то при запуске ракеты в восточном направлении скорость увеличивается за счёт прибавления окружной скорости космодрома.

Эксперт в области космонавтики и популяризатор науки Михаил Лапиков отметил, что на экваторе — самая энергетическая цена вывода ракеты на орбиту.

Справочная величина из школьной физики — идеальная. Реальная с ней различается на километры в секунду. Даже несколько сотен метров в секунду разницы — это многие десятки тонн взлётной массы ракеты. То есть "Морской старт" позволяет запустить сравнительно лёгкую ракету при достаточной полезной нагрузке Михаил Лапиков Эксперт в области космонавтики и популяризатор науки

С экономической точки зрения при запуске ракеты с экватора, по сравнению, например, с тем же космодромом Байконур, масса полезной нагрузки, выводимой на геостационарную орбиту, может быть увеличена на 25–30% при тех же запасах топлива и типе ракеты-носителя. Но одно дело — построить космодром, другое дело — придумать ему ракету и заказчиков.

Космический развод

Судьбу "Морского старта" лёгкой не назовёшь. Начинавшийся как международный проект морской космодром поделили между собой сразу несколько сторон. Ведущие роли сыграли американский аэрокосмический гигант Boeing и российская ракетно-космическая корпорация "Энергия". Разработка ракет была поручена украинскому КБ "Южное", однако в 2009 году начались судебные тяжбы, вызванные выходом некоторых участников из проекта, а в 2014-м от сотрудничества отказалось украинское КБ "Южное", поставщик и разработчик ракет "Зенит", которые использовались в качестве основного средства выведения.

После длительных тяжб РКК "Энергия" выкупила доли в проекте "Морской старт" у Boeing, а затем продала проект целиком компании S7 Space. Одновременно с отказом от проекта американской и украинской компаний на рынке пусковых услуг появились Илон Маск и компания SpaceX. Всего за год Маск сформировал гибкую тарифную сетку для выводимых грузов и заявил, что может запускать ракеты не за 100 млн долларов, а всего за 60, то есть скидка, которая, кстати, сохраняется до сих пор, сразу составила 40 процентов.

Аккурат перед пандемией коронавируса "Морской старт", состоящий из двух кораблей, перевезли в Россию. Новое место с портом приписки — порт Славянка в Приморском крае, откуда открывается прямой путь к точке пуска. Однако перебазирование "Морского старта" стало последней хорошей новостью для российской космонавтики. Далее началась сложная и кропотливая работа. На кону — ни много ни мало звание ведущей космической державы, которое было зафиксировано за Россией вплоть до появления на арене Илона Маска.

Славянка. Фото © Wikipedia

А теперь ракета!

Главная задача для нынешних владельцев "Морского старта" и госкорпорации "Роскосмос" состоит в том, чтобы Россия снова завоевала любовь и доверие как отечественных, так и международных заказчиков. О перебазировании военных пусков и переезде Федеральной космической программы целиком на "Морской старт" говорить не приходится, однако в перспективе именно плавучий космодром позволит снизить затраты на отечественный космос. Главная задача на текущем этапе для российской промышленности — придумать и сделать ракету дешевле и лучше, чем у Илона Маска, и дополнительно адаптировать её под старт с плавучей платформы.

Фокус в том, что новая ракета должна оказаться не хуже, чем украинский "Зенит", который, надо признать, до сих пор является эталонной ракетой для коммерческих проектов. Особенность РН "Зенит-3SL" состояла в том, что ракета оснащается автоматизированным заправочным комплексом и системой самодиагностики, которая позволяет обойтись без команды инженеров и сложной процедуры подготовки пуска.

КБ "Южное", с которым российская сторона до последнего пыталась договориться, совсем скоро может кануть в Лету, и об эффективной работе в таких условиях говорить не приходится. Российские ракеты для "Морского старта" не готовы. Для замещения украинских "Зенитов" было решено использовать модификацию ракеты "Союз". "Союз-5" может получить двигатель на топливной паре метан/кислород, что сделает его использование не только откровенно дешёвым, но и безопасным. Многоразовость (пока) прорабатывается лишь на последней ракете "Союз-7", однако сможет ли она садиться обратно к месту старта на морской космодром — большой вопрос.

Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Технически в такой посадке нет ничего сложного: раз смог Илон Маск, смогут и российские компании, тем более что решение для возвращаемых блоков давно есть, и не только в государственном, но и в частном секторе российской космонавтики. К "Морскому старту" стараются успеть все: и разработчики ракет, и разработчики космических кораблей. Но здесь, как говорят в таких случаях, как раз и зарыта космическая собака.

Деньги где?

Компания S7 Space выкупила морской космодром в самый неудачный момент. И дело не в плохих активах или ошибке в стратегическом планировании, просто конкуренция на космическом рынке высока как никогда. Впрочем, две ключевые составляющие для успеха у России есть.

Первая — практически готовый к работе проект, в котором "Роскосмосу" так или иначе придётся поучаствовать деньгами. Структурно "Морской старт" готов принимать ракеты "хоть завтра", однако привести его в порядок и модернизировать всё равно придётся.

Вторая — наращивание темпов по разработке экологически чистых многоразовых ракет. Компетенция в этом вопросе у российских компаний имеется. "Союз-5" и "Союз-7" — первые ласточки новой эпохи. На подходе первый частный космический грузовик, многоразовость которого закладывалась с самого начала. Всё идёт к тому, что полное самообеспечение российского космоса современными технологиями будет достигнуто в неожиданном для этого ключе и с неожиданной эффективностью.

Последний и самый главный вопрос: сколько будет стоить пуск с космодрома в море? Ответ на него тоже не может быть простым. Эксперт в области космонавтики и популяризатор науки Михаил Лапиков отметил, что в ближайшее время станет ясно, наступит ли экономический эффект от вложенных усилий.

Озвученная цена пуска с "Морского старта" — около 50 миллионов долларов. Но что и как они считали для получения именно такой цифры — не особенно известно. На приведение комплекса в рабочее состояние из нынешнего (оценочно) нужно в десять раз больше. Так что первые несколько пусков фактическую стоимость получают за сто миллионов долларов, если считать все деньги, что нужно вложить для обеспечения работоспособности Михаил Лапиков Эксперт в области космонавтики и популяризатор науки