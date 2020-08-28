Украсть ключи от ядерной ракеты. В РВСН задержали украинского шпиона

Теперь контрразведке, следствию и военным предстоит ответить на массу вопросов.

Географическая поправка

Барнаульское ракетное соединение (ракетная Краснознамённая орденов Кутузова и Александра Невского дивизия) — одна из самых закрытых и засекреченных структур в составе не только РВСН, но и российской армии вообще. На вооружении дивизии находятся ракетные комплексы "Тополь-М", а их "наследники" — подвижные ракетные комплексы "Ярс" — поступили в барнаульское соединение РВСН первыми в стране. Примечательно, что по своей сути барнаульская ракетная дивизия представляет собой не только действующую воинскую часть с ядерным оружием, но и испытательный центр для перспективных видов ядерного оружия, где работают профессионалы высшего уровня.

Эксперты и отставные военные — ракетчики отмечают, что вербовка агента в рядах офицерского состава такой дивизии РВСН — происшествие высшего порядка, которое должно породить массу вопросов, проверок и следственных действий, направленных на поиск ответов на один единственный вопрос: как такое вообще стало возможно? Этот вопрос, по мнению бывших военных, должен стать центральным на протяжении всего срока следствия в отношение офицера, которого подозревают в шпионаже.

Пароль от ядерной ракеты

Для начала стоит развенчать один популярный, но тиражируемый по сей день ракетный миф — пароль от ядерной ракеты нельзя украсть или купить. Большинство "ядерных протоколов" запуска, будь то ракета на подводной лодке или баллистическая, закрытая в шахте, делятся на части между двумя или даже тремя офицерами высшего звена. Процедура усложнена намеренно: ни один человек в Ракетных войсках стратегического назначения не может ввести пароль с кодом запуска баллистической ракеты и начать третью мировую. Даже на высшем уровне процедура применения ядерного оружия разделена между тремя действующими лицами — президентом России, министром обороны и начальником генерального штаба.

Найти, украсть, купить пароль по частям для иностранной разведки — задача чрезвычайно сложная. Все возможные носители паролей из числа офицеров высшего командного состава опекаются органами контрразведки и находятся под наблюдением, поэтому любое изменение активности и любое подозрительное действие с их стороны будет изучаться в буквальном смысле под микроскопом. Однако даже строгие меры секретности не помогли: задержание украинского шпиона в барнаульском ракетном соединении — инцидент, равных которому не было уже давно. Путём создания логической цепочки можно прийти к выводу, что офицер, задержанный контрразведкой ФСБ в Барнауле, мог и не иметь доступа к сверхсекретной информации и, вероятнее всего, не был непосредственно связан с программированием и наведением баллистических ракет на цели. Но к каким секретам он тогда мог иметь доступ и за что его задержали?

Возможно всё

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Недооценивать украинские спецслужбы, особенно после того, как на территории страны победил Майдан, не стоит. Тесного сотрудничества по линии ГУР — ЦРУ ни на Украине, ни в США никогда не скрывали. В открытых источниках сообщается, что задержанным в Барнауле за шпионаж может быть 32-летний старший лейтенант Александр Сидорчук, один из офицеров 35-й дивизии ракетных войск в ЗАТО "Сибирский". Не исключено, что именно по заказу американских коллег и на американские деньги украинская разведка начала масштабную программу вербовки в рядах российской армии. Такой подход вполне логичен и удобен для американцев — в случае провала агента и его связного (что происходило с 2018 года уже несколько раз) можно с честным лицом отрицать свою причастность к происходящему и сваливать вину на украинскую разведку, которая, вполне вероятно, о таком исходе предупреждена с самого начала сотрудничества.

Сам по себе факт шпионажа тоже стоит изучить отдельно. РВСН — сложнейший механизм, внедриться в который даже на самой незначительной ступеньке и не провалиться — колоссальный успех для спецслужб. Бывший сотрудник контрразведывательного подразделения КГБ СССР Михаил Гончар отметил, что особенных изменений в тактике спецслужб за долгие годы не наблюдается.

Это в фильмах всё взламывается и похищается через компьютеры. В реальности — это работа головой и ногами. Бегать, смотреть, слушать. Устроился на работу в магазин, дворником, возишь воду в часть или просто имеешь куда-то доступ? Считай, что есть источник информации. Особо секретные данные там добыть не получится, но установить, например, личности старших и младших офицеров вполне по силам Михаил Гончар Бывший сотрудник контрразведывательного подразделения КГБ СССР

Нужно только подождать

При этом работа украинских спецслужб, как поясняют специалисты и бывшие сотрудники органов контрразведки, никогда не отличалась изяществом. ГУР и СБУ всегда пытались вербовать российских военных массово — украинские спецслужбы (и их коллеги из США) пользовались принципом, похожим на одну из технологий продаж — лидогенерацию. Если максимально упростить её принцип, то чем больше будет попыток, тем скорее придёт результат. Применительно к задержанию шпиона в рядах РВСН стоит пояснить, что получить хотя бы часть секретной информации о том, как функционирует воинская часть с ядерным оружием, — огромный успех для любой спецслужбы.

Ракетные войска — это ведь сложный организм. Кто их кормит, кто им казармы убирает, кто из офицеров — на хорошем счету у начальства, кто нет, кого повысили в звании, кого, наоборот, "придерживают" и кто недоволен начальством — все эти данные собираются и отправляются куда надо. При этом я могу сказать, что СБУ и ГУР точно шпионят на продажу. Им самим таким данные ни к чему, у них с Вооружёнными силами РФ сейчас всё очень плохо. А вот американцам и в НАТО такие сведения нужны. При этом провал маловероятен просто потому, что с ментальной и национальной точек зрения русские и украинцы — это один народ. В США это знают, поэтому идут по самому простому пути Михаил Гончар Бывший сотрудник контрразведывательного подразделения КГБ СССР

Бывшие контрразведчики отмечают, что в действиях украинских спецслужб почти невозможно найти американские след. Схемы работы и методика остаются за украинскими чекистами, в то время как "сверху" просто заказывают необходимый перечень данных, которые нужно добыть. При этом, как поясняют бывшие контрразведчики, украинские спецслужбы почти всегда избегают прямых контактов с потенциальным агентом — вся вербовка ведётся через социальные сети. В этой связи не лишним будет вспомнить, что в мае 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий военнослужащим указывать информацию о своей службе в социальных сетях и СМИ.

Эксперты отмечают, что после задержания офицера из барнаульской ракетной дивизии контрразведка может "пойти по цепочке" и установить человека, который передал украинским военным сведения о личном составе ракетной части. Но есть и другая версия.