Лукашенко позволил Тихановской поговорить с мужем-арестантом. Она пообещала протесты пожёстче

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская впервые за несколько месяцев поговорила по телефону со своим супругом Сергеем. Он с конца мая находился под арестом в Минске, а потом его перевели в тюрьму в Жодино. Сама же Светлана уехала в Литву, и связи с супругом у неё не было.

— Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня, — сообщает её пресс-служба в "Телеграме".

В разговоре Светлана заверила супруга, что делает всё возможное для изменения ситуации в республике. Тот заявил, что "надо быть жёстче".

— Жёстче? Я переживаю за всех, кто в тюрьме находится, чтобы на вас это не отразилось. Но, значит, будем жёстче, — сказала Тихановская.

Отметим, что разговор супругов состоялся после того, как Александр Лукашенко посетил СИЗО, где несколько часов общался с лидерами оппозиции.