Лукашенко позволил Тихановской поговорить с мужем-арестантом. Она пообещала протесты пожёстче

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская впервые за несколько месяцев поговорила по телефону со своим супругом Сергеем. Он с конца мая находился под арестом в Минске, а потом его перевели в тюрьму в Жодино. Сама же Светлана уехала в Литву, и связи с супругом у неё не было.
— Только что состоялся телефонный разговор Светланы и Сергея Тихановских. Это первый разговор за 4 месяца, за 134 дня, — сообщает её пресс-служба в "Телеграме".
В разговоре Светлана заверила супруга, что делает всё возможное для изменения ситуации в республике. Тот заявил, что "надо быть жёстче".
— Жёстче? Я переживаю за всех, кто в тюрьме находится, чтобы на вас это не отразилось. Но, значит, будем жёстче, — сказала Тихановская.
Туск предложил номинировать Тихановскую и её мужа на Нобелевскую премию мираПолитик называет это данью уважения белорусам, принявшим участие в акциях протестов.
Отметим, что разговор супругов состоялся после того, как Александр Лукашенко посетил СИЗО, где несколько часов общался с лидерами оппозиции.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже два месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
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