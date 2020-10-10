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Риелтор объяснил, почему выгодно продавать квартиры в кризис

И 2020 год, по его мнению — самое время.

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Фото © ТАСС / Роман Пименов

Экономическая ситуация этого года года как нельзя кстати подходит тем, кто решил продать квартиру. Такое мнение высказал URA.ru глава пресс-службы агентства недвижимости "Этажи" Иван Камельских. Всё потому что, ранее выросший спрос на жильё сейчас привёл к уменьшению предложения на рынке недвижимости.

Впервые за 20 лет мы наблюдаем такое рекордное снижение объема предложения. Сейчас реально выгодно продавать недвижимость, потому что востребованы даже не особо ликвидные варианты, — сказал эксперт.

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После этой операции срок выплаты ипотеки существенно снизится. Или останется прежним, но ежемесячная плата сократится. В любом случае вы останетесь в плюсе, и это совершенно легально.

Есть и другие факторы. Камельских напомнил, что выросло также число тех, кто пытается продать квартиру побыстрее. Такие люди хотят успеть купить другое — новое жилье по льготной ипотечной ставке. Риэлтор добавил, что сейчас квартиры прекрасно окупаются. Всё потому что ставка по ипотеке оказалась ниже, чем среднегодовой прирост стоимости жилья.

Ранее российское правительство одобрило выделение из резервного фонда в 2020 году субсидий "Дом.РФ" для многодетных семей на погашение части долга по ипотечным кредитам.

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