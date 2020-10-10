Риелтор объяснил, почему выгодно продавать квартиры в кризис

Экономическая ситуация этого года года как нельзя кстати подходит тем, кто решил продать квартиру. Такое мнение высказал URA.ru глава пресс-службы агентства недвижимости "Этажи" Иван Камельских. Всё потому что, ранее выросший спрос на жильё сейчас привёл к уменьшению предложения на рынке недвижимости.

— Впервые за 20 лет мы наблюдаем такое рекордное снижение объема предложения. Сейчас реально выгодно продавать недвижимость, потому что востребованы даже не особо ликвидные варианты, — сказал эксперт.

Есть и другие факторы. Камельских напомнил, что выросло также число тех, кто пытается продать квартиру побыстрее. Такие люди хотят успеть купить другое — новое жилье по льготной ипотечной ставке. Риэлтор добавил, что сейчас квартиры прекрасно окупаются. Всё потому что ставка по ипотеке оказалась ниже, чем среднегодовой прирост стоимости жилья.