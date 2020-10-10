Названы лучшие марки нерафинированного подсолнечного масла

Марки нерафинированного подсолнечного масла "Слобода" и "Дары Кубани" получили пять звёзд и признаны лучшими на рынке отечественных производителей нерафинированных растительных масел. Такие результаты исследования представили специалисты Роскачества. Также в категорию масел первого сорта с получением российского знака качества вошла продукция марки "Кубанское любимое".

— По результатам лабораторных испытаний данный товар признан высококачественным, так как он соответствовал не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества, — говорится на сайте организации.

Впрочем, не все отечественные производители смогли получить пять звёзд по критериям качества. Например, в продукции марки "Золотая семечка" данный показатель также недотянул до стандартов Роскачества. В продукции было обнаружено 0,05% фосфоросодержащих веществ вместо ожидаемых экспертами 0,018%. Однако даже с таким показателем бренд всё равно вошёл в категорию масел первого сорта.

А вот масло "Элва" не смогло попасть в группу продукции первого сорта — в нём выявлено превышение нормы фосфоросодержащих веществ.