Прыгали по голове и пинали. В Петербурге шестеро молодых людей забили до смерти прохожего

Шестеро молодых людей до смерти избили 44-летнего прохожего в посёлке Шушары в Санкт-Петербурге. Трое злоумышленников несовершеннолетние, самому старшему всего 19 лет. Подробности жестокой расправы сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его словам, убийство произошло под утро. 44-летний Георгий был пьян, он проходил мимо группы молодых людей. Чем именно он привлёк их внимание, ещё неизвестно, но те напали на него и стали жестоко избивать. От криков проснулись жители ближайших домов, которые и вызвали полицию. Очевидцы сообщили, что пострадавший не мог отбиваться, а просто пытался сбежать. Ему несколько раз удавалось встать, но через несколько шагов его настигали и продолжали колотить с невероятной жестокостью: кто-то из молодых людей прыгал у мужчины на голове, а кто-то просто пинал ногами.

Фото © Соцсети

Проехавшая мимо машина спугнула бандитов, и те разбежались, приняв её за полицейскую. Пострадавшему тогда удалось встать, но вскоре молодые люди вернулись и начали его добивать. К приезду стражей порядка и скорой мужчина был мёртв. Злоумышленники пустились врассыпную, но скрыться им не удалось. Их доставили в отделение. Лайф выяснил их личности:

Пашков Д. 2001 г.р. Иванов А. 2001 г.р. Тасеев А. 2002 г.р. Щ. Александр 2003 г.р. С. Сергей 2003 г.р. К. Игорь 2003 г.р.

Фото © Соцсети

— Около 6:00 в полицию Пушкинского района поступило сообщение о массовой драке у дома 14 на территории Ленсоветовский посёлка Шушары. Сотрудники полиции по указанному адресу обнаружили группу людей, избивающих одного мужчину. Потерпевший скончался до приезда скорой помощи. В полицию для выяснения обстоятельств доставлены шесть граждан, — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.