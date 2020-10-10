Во Франции столкнулись два самолёта, пять человек погибли

La circulation est coupée avenue Aristide Briand à Loches, après la collision crash entre un ULM et un avion de tourisme. 5 personnes seraient décédées dans l’accident. pic.twitter.com/gCVwnGDVqD— NRLoches (@NR_Loches) October 10, 2020
Во Франции столкнулись два самолёта — туристическое и сверхлёгкое воздушные судна. Все пять человек, находившиеся на бортах, погибли, сообщает издание Nouvelle Republique.
Около 17:00 (18:00 мск) местные жители коммуны Лош услышали первый взрыв. После столкновения с небольшим туристическим самолётом (тип DR 400) ULM врезался в ограду павильона на улице Аристид Бриан. Два человека были найдены мёртвыми. Жители дома не пострадали.
Молодожёны из США разбились во время возвращения из первого семейного путешествияИх самолёт рухнул на землю спустя 15 минут после взлёта.
При помощи вертолёта жандармерии в нескольких кварталах от первого было обнаружено второе воздушное судно. Там было трое погибших.
На место происшествия прибыли около пятидесяти пожарных и тридцать жандармов. Они установили периметр безопасности. Движение транспорта и пешеходов перекрыто.
На месте крушения находятся мэр Лоша, заместитель префекта и прокурор. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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