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Во Франции столкнулись два самолёта, пять человек погибли

Причины аварии пока не известны.

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Во Франции столкнулись два самолёта — туристическое и сверхлёгкое воздушные судна. Все пять человек, находившиеся на бортах, погибли, сообщает издание Nouvelle Republique.

Около 17:00 (18:00 мск) местные жители коммуны Лош услышали первый взрыв. После столкновения с небольшим туристическим самолётом (тип DR 400) ULM врезался в ограду павильона на улице Аристид Бриан. Два человека были найдены мёртвыми. Жители дома не пострадали.

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Их самолёт рухнул на землю спустя 15 минут после взлёта.

При помощи вертолёта жандармерии в нескольких кварталах от первого было обнаружено второе воздушное судно. Там было трое погибших.

На место происшествия прибыли около пятидесяти пожарных и тридцать жандармов. Они установили периметр безопасности. Движение транспорта и пешеходов перекрыто.

На месте крушения находятся мэр Лоша, заместитель префекта и прокурор. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Лайф сообщал, что в Якутске пилот посадил пассажирский самолёт с отказавшим двигателем.

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