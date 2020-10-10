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Учёные выявили иммунное заболевание, которое осложняет CoViD-19 у молодых

Организм сам затрудняет работу белков, которые выделяются клетками для борьбы с вирусом.

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Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Медики обнаружили иммунное заболевание, которое может существенно осложнять протекание коронавирусной инфекции у людей молодого возраста. Об этом сообщает Verdens Gang.

Учёные из Университета Бергена изучили факторы, которые препятствуют иммунной системе полноценно бороться с распространением вируса в организме. Исследования показали, что в крови 10 процентов пациентов с тяжёлыми симптомами были выявлены специфические антитела, выполняющие функцию ингибиторов для интерферонов. То есть организм сам затрудняет работу белков, которые вырабатываются клетками для борьбы с инфекцией.

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По словам медика, людям с проблемами с дыханием и другими признаками воспаления лёгких следует обращаться сразу в больницу.

Специалисты подчеркнули, что человек чаще всего даже не подозревает о присутствии у него подобной иммунной проблемы. В свою очередь, полученные данные исследований позволяют определить причины развития осложнений у пациентов, которые не входят ни в одну из установленных групп риска.

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