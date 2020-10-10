Учёные выявили иммунное заболевание, которое осложняет CoViD-19 у молодых

Медики обнаружили иммунное заболевание, которое может существенно осложнять протекание коронавирусной инфекции у людей молодого возраста. Об этом сообщает Verdens Gang.

Учёные из Университета Бергена изучили факторы, которые препятствуют иммунной системе полноценно бороться с распространением вируса в организме. Исследования показали, что в крови 10 процентов пациентов с тяжёлыми симптомами были выявлены специфические антитела, выполняющие функцию ингибиторов для интерферонов. То есть организм сам затрудняет работу белков, которые вырабатываются клетками для борьбы с инфекцией.