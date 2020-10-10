Учёные выявили иммунное заболевание, которое осложняет CoViD-19 у молодых

Медики обнаружили иммунное заболевание, которое может существенно осложнять протекание коронавирусной инфекции у людей молодого возраста. Об этом сообщает Verdens Gang.
Учёные из Университета Бергена изучили факторы, которые препятствуют иммунной системе полноценно бороться с распространением вируса в организме. Исследования показали, что в крови 10 процентов пациентов с тяжёлыми симптомами были выявлены специфические антитела, выполняющие функцию ингибиторов для интерферонов. То есть организм сам затрудняет работу белков, которые вырабатываются клетками для борьбы с инфекцией.
Врач рассказала, какой первый шаг нужно сделать при появлении симптомов ОРВИПо словам медика, людям с проблемами с дыханием и другими признаками воспаления лёгких следует обращаться сразу в больницу.
Специалисты подчеркнули, что человек чаще всего даже не подозревает о присутствии у него подобной иммунной проблемы. В свою очередь, полученные данные исследований позволяют определить причины развития осложнений у пациентов, которые не входят ни в одну из установленных групп риска.
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