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Жуткая авария с четырьмя авто в Петрозаводске унесла жизни трёх человек

Двое погибли на месте, один скончался в больнице.

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Видео © LIFE

Жертвами страшной аварии на Карельском проспекте в Петрозаводске стали три человека. По данным региональной ГИБДД, столкнулись четыре машины.

Фото © LIFEФото © LIFE

Фото © LIFE

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Как сообщало ведомство у себя на странице во "ВКонтакте", водитель автомобиля "Лада-Гранта" направлялся со стороны Древлянки в сторону Кукковки, в попутном направлении двигался автомобиль Mitsubishi Carisma. Они столкнулись, и "Лада-Гранта" перелетела через разделительную полосу, где врезалась в Lexus и Kia Rio.

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Водитель микроавтобуса погиб.

В итоге погибли два пассажира автомобиля "Лада-Гранта" — мужчина и женщина. Ещё двое пострадали, и их доставили в больницу. Однако врачи не смогли спасти жизнь водителя "гранты". Мужчина, сидевший за рулём Lexus, находится в тяжёлом состоянии.

Ранее в самом центре Москвы внедорожник после столкновения с иномаркой влетел в прохожих. За рулём Infiniti был начинающий рэпер. Артист рассказал Лайфу свою версию причин и обстоятельств аварии. Вскоре он был арестован, ведётся следствие.

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