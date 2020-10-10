Жуткая авария с четырьмя авто в Петрозаводске унесла жизни трёх человек

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Жертвами страшной аварии на Карельском проспекте в Петрозаводске стали три человека. По данным региональной ГИБДД, столкнулись четыре машины.

Как сообщало ведомство у себя на странице во "ВКонтакте", водитель автомобиля "Лада-Гранта" направлялся со стороны Древлянки в сторону Кукковки, в попутном направлении двигался автомобиль Mitsubishi Carisma. Они столкнулись, и "Лада-Гранта" перелетела через разделительную полосу, где врезалась в Lexus и Kia Rio.

В итоге погибли два пассажира автомобиля "Лада-Гранта" — мужчина и женщина. Ещё двое пострадали, и их доставили в больницу. Однако врачи не смогли спасти жизнь водителя "гранты". Мужчина, сидевший за рулём Lexus, находится в тяжёлом состоянии.