Московскую пенсионерку обокрали на два миллиона рублей

В Северо-Восточном округе Москвы неизвестный украл из квартиры пенсионерки 20 тысяч долларов США и 500 тысяч российских рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

— Неизвестный путём свободного доступа украл из комнаты принадлежащие пенсионерке денежные средства в сумме 20 тыс. долларов и 500 тыс. рублей и скрылся, — сказано в сообщении.

Общий ущерб от совершённого преступления составил 2 млн 61 тысячу 800 руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.158 УК РФ "Кража".