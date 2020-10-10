Московскую пенсионерку обокрали на два миллиона рублей

В Северо-Восточном округе Москвы неизвестный украл из квартиры пенсионерки 20 тысяч долларов США и 500 тысяч российских рублей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.
— Неизвестный путём свободного доступа украл из комнаты принадлежащие пенсионерке денежные средства в сумме 20 тыс. долларов и 500 тыс. рублей и скрылся, — сказано в сообщении.
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Общий ущерб от совершённого преступления составил 2 млн 61 тысячу 800 руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.158 УК РФ "Кража".
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