Число случаев коронавируса в мире превысило 37 миллионов

Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 37 019 669. Об этом сообщает Университет Хопкинса в США.
Умерло 1 069 836 заболевших. Выздоровели 25 711 490 пациентов.
Могут быть даже волдыри. Учёные назвали новые симптомы коронавирусаОни могут проявляться по-разному — в зависимости от особенностей организма и возраста инфицированных.
Лидирует по числу заражений США, там зафиксировано 7 689 358 случаев. На втором месте Индия — 6 979 423 инфицированных. Замыкает тройку лидеров Бразилия — 5 055 888.
В России, находящейся на четвёртом месте по числу пациентов с CoViD-19, за прошедшие сутки выявлено 12 846 случаев инфекции, что стало новым рекордом.
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