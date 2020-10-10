В аэропорту Домодедово перевернулась пожарная машина, трое пострадали — видео

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В аэропорту Домодедово перевернулась пожарная машина, три человека пострадали. Об этом сообщает Mash.
Автомобиль, принадлежащий воздушной гавани, упал во время отработки выезда и тушения на полосе. Обстоятельства ЧП уточняются.
В Ростове-на-Дону скорая с пациентом перевернулась после столкновения с легковушкойВ результате аварии пострадал один человек.
Пострадавшие госпитализированы. В аэропорту устраняются последствия происшествия. Вылеты самолётов не приостанавливались.
Ранее в Подмосковье фура с косметикой перевернулась и перекрыла дорогу.
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