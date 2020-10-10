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В аэропорту Домодедово перевернулась пожарная машина, трое пострадали — видео

Инцидент произошёл во время тренировки спасателей.

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Видео © Mash

В аэропорту Домодедово перевернулась пожарная машина, три человека пострадали. Об этом сообщает Mash.

Автомобиль, принадлежащий воздушной гавани, упал во время отработки выезда и тушения на полосе. Обстоятельства ЧП уточняются.

В Ростове-на-Дону скорая с пациентом перевернулась после столкновения с легковушкой

В результате аварии пострадал один человек.

Пострадавшие госпитализированы. В аэропорту устраняются последствия происшествия. Вылеты самолётов не приостанавливались.

Ранее в Подмосковье фура с косметикой перевернулась и перекрыла дорогу.

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