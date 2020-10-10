Украина после двух диких разгромов снова проиграла. Общий счёт трёх матчей — 2:13

У сборной Украины по футболу настала чёрная полоса. Команда Андрея Шевченко проиграла третий матч подряд. На этот раз сильнее была Германия — 2:1. В составе бундестим голами отметились Маттиас Гинтер и Леон Горецка. За Украину отличился одноклубник Алексея Миранчука по "Аталанте" Руслан Малиновский.
🇺🇦 Ruslan Malinovskyi's penalty 😎— UEFA Nations League (@EURO2020) October 10, 2020
Ukraine get one back, can they draw level?#NationsLeague pic.twitter.com/8WXjrdXyhV
Предыдущие два матча украинцы провели хуже: проиграли 1:7 сборной Франции и уступили 0:4 команде Испании. При этом неудача в игре с чемпионами мира стала худшей за всю историю национальной команды: так украинцев ещё не громили. Сейчас Украина ещё и ослаблена вспышкой коронавируса в "Шахтëре": футболисты донецкого клуба находятся на карантине и не могут выступать за сборную.
В своей подгруппе Лиги наций украинцы опустились на третье место. Впереди — Испания и Германия, позади — Швейцария, которая сегодня уступила "Красной фурии" со счётом 0:1.
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