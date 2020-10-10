Стали известны даты проведения ОГЭ в 2021 году

Основной государственный экзамен для выпускников девятого класса в 2021 году планируется провести с 20 апреля по 1 июля, предварительное расписание опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, досрочный период сдачи ОГЭ пройдёт с 20 апреля по 14 мая, основной — с 21 мая по 1 июля. Дополнительные сроки девятиклассникам предоставят с 3 по 22 сентября.

Досрочная сдача стартует с экзамена по математике. В основной волне планируются следующие даты: 21 мая (пятница) и 22 мая (суббота) — иностранные языки; 25 мая (вторник) — история, физика, биология, химия; 28 мая (пятница) — обществознание; 1 июня (вторник) — биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия; 4 июня (пятница) — русский язык; 8 июня (вторник) — математика; 11 июня (пятница) — литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география.