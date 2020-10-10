Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Стали известны даты проведения ОГЭ в 2021 году

Первым девятиклассники сдадут экзамен по иностранным языкам.

121

Фото © АГН "Москва"

Основной государственный экзамен для выпускников девятого класса в 2021 году планируется провести с 20 апреля по 1 июля, предварительное расписание опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, досрочный период сдачи ОГЭ пройдёт с 20 апреля по 14 мая, основной — с 21 мая по 1 июля. Дополнительные сроки девятиклассникам предоставят с 3 по 22 сентября.

Названы основные изменения в ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году

Ранее стало известно, что обязательного экзамена по иностранным языкам не будет.

Досрочная сдача стартует с экзамена по математике. В основной волне планируются следующие даты: 21 мая (пятница) и 22 мая (суббота) — иностранные языки; 25 мая (вторник) — история, физика, биология, химия; 28 мая (пятница) — обществознание; 1 июня (вторник) — биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия; 4 июня (пятница) — русский язык; 8 июня (вторник) — математика; 11 июня (пятница) — литература, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), география.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса ОГЭ для девятиклассников был отменён, итоговые отметки школьникам выставили на основании годовых оценок.

Выбор редакции

Названы основные изменения в ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году

22 сентября, 00:25

Глава Роспотребнадзора назвала условия перевода школьников на удалёнку

сегодня в 05:38

Как сложилась жизнь самой популярной участницы шоу "Голос. Дети", которая пережила страшную аварию

сегодня в 21:40

"Задачи неизменно решаете на отлично". Путин высоко оценил работу сельского хозяйства в период пандемии

сегодня в 21:33

Короли смерти. Как могильщики из Кургана стали самой жестокой бандой 90-х

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.