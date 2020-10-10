Американский астронавт отказался лететь в космос ради дочери

I’m taking on a new mission, one that keeps my feet planted here firmly on Earth and prioritizes my most important crew – my family. I’ll still be working hard with the #Starliner team and the @NASA_Astronauts on our crew. pic.twitter.com/PgdhPqwYQS— Christopher Ferguson (@Astro_Ferg) October 7, 2020
Командир испытательного полёта корабля Boeing Starliner Кристофер Фергюсон отказался лететь в космос ради дочери. Об этом он заявил в коротком видеообращении в "Твиттере".
— Я очень привержен пилотируемым полётам в космос. Но следующий год крайне важен для моей семьи, — сказал астронавт.
Как сообщил агентству AP представитель Boeing, Фергюсон отказался от полёта ради свадьбы дочери.
Возвращение "Бурана". Для чего Россия реанимирует уникальный проект?Уникальный челнок и огромная ракета долгие годы считались балластом в космической программе. Однако новая реальность, в которой нужно решать сразу несколько задач по освоению космоса, заставляет вернуться к советским решениям в этой области.
До присоединения к команде Starliner астронавт трижды путешествовал в космос: в 2006 году в качестве пилота STS-115 (Atlantis), в 2008 году как командир STS-126 (Endeavour) и в 2011 году на борту космического корабля STS-135 (Atlantis). Всего вне Земли он провёл более 40 дней.
Место Фергюсона займёт другой опытный астронавт Барри Уилмор.
Ранее сообщалось, что США намерены отправить в космос военных.
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