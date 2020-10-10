Президент Мексики потребовал от папы римского и Испании извинений за колонизацию Америки

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор потребовал извинений от папы римского Франциска и короля Испании Филиппа VI за ущерб, нанесённый народу страны во времена конкисты — колонизации Америки XVI века. Об этом говорится в письменном обращении Обрадора.

Отмечается, что жена мексиканского лидера Беатрис Гутьеррес во время своего официального визита в Евросоюз лично в руки передала папе римскому послание своего супруга. В нём идёт речь о "позорных злодеяниях" церкви и испанской короны, совершённых против коренных народов Мексики.

— Настаиваю, чтобы по случаю этих событий и католическая церковь, и испанская монархия, и мексиканское государство публично извинились перед коренными народами, которые стали жертвами позорнейших злодеяний, были лишены имущества и земли и находились в подчинении со времён конкисты 1521 года до недавнего прошлого, — сказано в тексте послания.

Поездка Беатрис Гутьеррес в Европу проходит в преддверии значимых для Мексики юбилейных событий — 700-летия основания Теночтитлана (Мехико), 500-летия начала испанской колонизации, а также 200-летия революции.