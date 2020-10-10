Правительство одобрило выплаты на детей от трёх до семи лет в 2020 году

Правительство России приняло проект распоряжения о выделении Минтруду дополнительных средств для ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Напомним, ежемесячные пособия на малышей в возрасте от трёх до семи лет были введены указом президента России Владимира Путина в январе этого года. Размер господдержки составляет 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребёнка — около 5,5 тысячи рублей в зависимости от субъекта. В начале сентября сообщалось, что Правительство РФ выделило на детские выплаты ещё 34,3 миллиарда рублей.