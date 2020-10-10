"Вне возраста и времени!" Ротару удивила поклонников помолодевшим видом и анонсировала новую песню

Певица София Ротару удивила поклонников своим помолодевшим внешним видом. Она опубликовала в "Инстаграме" фото, на котором запечатлена с улыбкой и распущенными волосами.
Изображение стало обложкой к отрывку из новой песни артистки "Сердце размером с Солнце", которая скоро выйдет на всех цифровых площадках. Подписчики выразили восхищение красотой и талантом исполнительницы. Некоторые дали 73-летней Ротару не более 35.
Нейросеть показала, как выглядели бы Пугачёва и Ротару без пластики, и этих бабушек не узнатьПластический хирург рассказал, как, по его мнению, артистки приобрели столь молодую внешность.
Вне возраста и времени!
Неповторимая, шикарная, самая лучшая и любимая
Времени неподвластна. Шикарная, талантливая
Не остались в стороне и звёзды российского шоу-бизнеса. Фотографию Ротару оценили "огненными" смайликами певец Филипп Киркоров и продюсер Игорь Крутой.
Ранее в июле 72-летняя Ротару показала подписчикам фото без макияжа.
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