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"Вне возраста и времени!" Ротару удивила поклонников помолодевшим видом и анонсировала новую песню

Подписчики дали певице не более 35 лет.

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Фото © Instagram / София Ротару

Певица София Ротару удивила поклонников своим помолодевшим внешним видом. Она опубликовала в "Инстаграме" фото, на котором запечатлена с улыбкой и распущенными волосами.

Изображение стало обложкой к отрывку из новой песни артистки "Сердце размером с Солнце", которая скоро выйдет на всех цифровых площадках. Подписчики выразили восхищение красотой и талантом исполнительницы. Некоторые дали 73-летней Ротару не более 35.

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Не остались в стороне и звёзды российского шоу-бизнеса. Фотографию Ротару оценили "огненными" смайликами певец Филипп Киркоров и продюсер Игорь Крутой.

Ранее в июле 72-летняя Ротару показала подписчикам фото без макияжа.

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