Ученик Абдулманапа Нурмагомедова успешно дебютировал в UFC, победив бразильского Бульдога

Российский боец смешанных единоборств наилегчайшего веса Тагир Уланбеков в своём дебютном бою в UFC одолел бразильца Бруну Силву по прозвищу Бульдог.

Поединок состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 179 на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ). По итогам трёх раундов судьи отдали победу Уланбекову со счётом 30:27, 29:28, 29:28.

— Я хочу посвятить победу своему тренеру — Абдулманапу Нурмагомедову, — сказал спортсмен после боя.

Теперь в активе россиянина 13 побед при одном поражении в MMA. Уланбеков является воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова, а также другом и одноклубником его сына Хабиба.

Главным событием вечера станет бой между бразильцем Марлоном Мораисом и американцем Кори Сэндхэгеном в легчайшем весе.