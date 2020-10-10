Ученик Абдулманапа Нурмагомедова успешно дебютировал в UFC, победив бразильского Бульдога

From Russia!— UFC (@ufc) October 10, 2020
🇷🇺 Tagir Ulanbekov gets it done in his debut.
[ #UFCFightIsland5 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/mHy9H4xVP5
Российский боец смешанных единоборств наилегчайшего веса Тагир Уланбеков в своём дебютном бою в UFC одолел бразильца Бруну Силву по прозвищу Бульдог.
Поединок состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 179 на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ). По итогам трёх раундов судьи отдали победу Уланбекову со счётом 30:27, 29:28, 29:28.
— Я хочу посвятить победу своему тренеру — Абдулманапу Нурмагомедову, — сказал спортсмен после боя.
Теперь в активе россиянина 13 побед при одном поражении в MMA. Уланбеков является воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова, а также другом и одноклубником его сына Хабиба.
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Главным событием вечера станет бой между бразильцем Марлоном Мораисом и американцем Кори Сэндхэгеном в легчайшем весе.
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Напомним, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова умер в возрасте 57 лет после того, как попал в больницу с пневмонией 25 апреля, он переболел коронавирусом. Однако из-за неправильного лечения специалиста пришлось перевезти в Москву с осложнениями, где он впал в кому. Похоронили Абдулманапа Нурмагомедова в начале июля в Дагестане.
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