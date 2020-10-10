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Ученик Абдулманапа Нурмагомедова успешно дебютировал в UFC, победив бразильского Бульдога

Своё достижение спортсмен посвятил тренеру.

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Российский боец смешанных единоборств наилегчайшего веса Тагир Уланбеков в своём дебютном бою в UFC одолел бразильца Бруну Силву по прозвищу Бульдог.

Поединок состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 179 на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ). По итогам трёх раундов судьи отдали победу Уланбекову со счётом 30:27, 29:28, 29:28.

Я хочу посвятить победу своему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, — сказал спортсмен после боя.

Теперь в активе россиянина 13 побед при одном поражении в MMA. Уланбеков является воспитанником Абдулманапа Нурмагомедова, а также другом и одноклубником его сына Хабиба.

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Руководство промоушена Ultimate Fighting Championship приняло решение расторгнуть контракт с российским бойцом Хадисом Ибрагимовым. Причиной разрыва отношений стало четвёртое подряд поражение экс-чемпиона М-1 Global в американской организации.

Главным событием вечера станет бой между бразильцем Марлоном Мораисом и американцем Кори Сэндхэгеном в легчайшем весе.

Напомним, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова умер в возрасте 57 лет после того, как попал в больницу с пневмонией 25 апреля, он переболел коронавирусом. Однако из-за неправильного лечения специалиста пришлось перевезти в Москву с осложнениями, где он впал в кому. Похоронили Абдулманапа Нурмагомедова в начале июля в Дагестане.

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