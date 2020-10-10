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В Кабардино-Балкарии инспектор ДПС насмерть сбил пенсионерку

Бабушка пыталась перейти дорогу в неположенном месте.

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Фото © ТАСС / Максим Коротченко

В Кабардино-Балкарии экипаж ДПС насмерть сбил пенсионерку. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл в Урванском районе около 7 утра 10 октября. Отмечается, что пожилая женщина шла вдоль трассы, перелезла через ограждение и попыталась перейти дорогу в неположенном месте. В этот момент бабушка и попала под колёса машины ГИБДД.

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Следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура проводит проверку.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Действиям инспектора ДПС, управлявшего автомобилем, будет дана оценка по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее на Кубани полицейский насмерть сбил школьницу и уехал с места ДТП ремонтировать машину.

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