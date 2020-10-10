В Кабардино-Балкарии инспектор ДПС насмерть сбил пенсионерку

В Кабардино-Балкарии экипаж ДПС насмерть сбил пенсионерку. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.
Инцидент произошёл в Урванском районе около 7 утра 10 октября. Отмечается, что пожилая женщина шла вдоль трассы, перелезла через ограждение и попыталась перейти дорогу в неположенном месте. В этот момент бабушка и попала под колёса машины ГИБДД.
В Челябинской области пьяная женщина без прав сбила троих детей на скутере. Один мальчик погибСледователи возбудили уголовное дело, а прокуратура проводит проверку.
От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Действиям инспектора ДПС, управлявшего автомобилем, будет дана оценка по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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