"Это была самая страшная ночь в моей жизни". Звезда "Дома-2" потеряла ребёнка

Звезда телешоу "Дом-2" Кристина Дерябина потеряла ребёнка, у неё произошёл выкидыш. Об этом девушка рассказала в "Инстаграме".

— Вчера для меня, для нас с Лёшей мир остановился! Эту боль и этот страх я не пожелаю испытать никому! Люди, хоть сейчас не лейте грязь! И без вас тошно, плохо и тяжело всем! — написала девушка и призналась, что эта ночь стала самой страшной в её жизни.

Ещё несколько дней назад Кристина публиковала фото беременности и рассказывала подписчикам о своём состоянии. Как сообщает "Стархит", в пятницу она почувствовала себя плохо и отправилась в больницу. Там УЗИ показало, что у малыша остановилось сердце.

Вместе с Дерябиной в больнице находится её возлюбленный — Алексей. Своего мужчину экс-участница "Дома-2" не представила широкой общественности.