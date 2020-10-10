"Это была самая страшная ночь в моей жизни". Звезда "Дома-2" потеряла ребёнка

Звезда телешоу "Дом-2" Кристина Дерябина потеряла ребёнка, у неё произошёл выкидыш. Об этом девушка рассказала в "Инстаграме".
— Вчера для меня, для нас с Лёшей мир остановился! Эту боль и этот страх я не пожелаю испытать никому! Люди, хоть сейчас не лейте грязь! И без вас тошно, плохо и тяжело всем! — написала девушка и призналась, что эта ночь стала самой страшной в её жизни.
Ещё несколько дней назад Кристина публиковала фото беременности и рассказывала подписчикам о своём состоянии. Как сообщает "Стархит", в пятницу она почувствовала себя плохо и отправилась в больницу. Там УЗИ показало, что у малыша остановилось сердце.
Вместе с Дерябиной в больнице находится её возлюбленный — Алексей. Своего мужчину экс-участница "Дома-2" не представила широкой общественности.
Популярные модель и певец потеряли ребёнка, выложив душераздирающие фото из больничной палатыНедавно звезда отмечала, что уже на "полпути" к рождению сына.
Ранее солист 5sta Family объявил о смерти своей дочки, кроха прожила всего девять дней.
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