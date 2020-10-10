"Энергетических вампиров не бывает". Психолог рассказал, что делать с "токсичным" начальником

Некоторые люди порой испытывают дискомфорт, общаясь с начальством. Таких неприятных руководителей в последнее время популярно называть токсичными и избегать. Для них даже придумали классификацию. Однако психиатр-психотерапевт высшей категории Александр Федорович полагает, что навешивание ярлыков не имеет смысла и корень проблемы нужно искать в себе.
Врач отметил, что бывают личности, склонные к депрессивным реакциям и невротизации. Когда они получают нагрузку извне, то начинают излишне переживать и искать проблему вокруг себя.
"Не смотреть в глаза". Названы способы защититься от энергетических вампировКорни этого явления нужно искать в детстве.
— И эти размышления приводят к тому, что он решает, что у него токсичный начальник, подчинённый — болото или что-то такое. Энергетических вампиров не бывает. Это мы сами, когда попадаем в неприятную ситуацию, теряем энергию, — подчеркнул Федорович в интервью радио Sputnik.
Психиатр добавил, что "токсичных" людей не стоит избегать, а нужно научиться с ними общаться. По его мнению, особенно это касается молодёжи и подростков. Если они пытаются убежать от проблемы, может нарушиться социализация. Специалист посоветовал выработать технику поведения с неприятными и неудобными людьми.
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