Доктор Комаровский назвал неожиданный способ профилактики коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал неожиданный способ профилактики коронавируса. Он уверен, что это игра в футбол.

— Если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнёте, — сказал доктор в эфире своего ютуб-канала.

Тяжесть болезни, по его словам, зависит не только от возраста, но и от объёма вируса, попадающего в дыхательные пути. Комаровский отметил, что в закрытых помещениях, напротив, повышается риск заражения.