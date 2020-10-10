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Доктор Комаровский назвал неожиданный способ профилактики коронавируса

По его словам, тяжесть болезни зависит не только от возраста, но и от объёма вируса, попадающего в дыхательные пути.

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Фото © Instagram / Доктор Комаровский

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал неожиданный способ профилактики коронавируса. Он уверен, что это игра в футбол.

Если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнёте, — сказал доктор в эфире своего ютуб-канала.

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Наибольшему риску подвержены женщины в семьях с детьми или несколькими поколениями.

Тяжесть болезни, по его словам, зависит не только от возраста, но и от объёма вируса, попадающего в дыхательные пути. Комаровский отметил, что в закрытых помещениях, напротив, повышается риск заражения.

Ранее учёные выявили иммунное заболевание, которое осложняет CoViD-19 у молодых.

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