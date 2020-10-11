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"Будете паниковать — вас и маска не спасёт!" Онищенко объяснил критику жёстких ограничений по коронавирусу

Он напомнил, что сейчас в России иная ситуация по сравнению с весной.

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Фото © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил критику жёстких ограничений во время увеличения роста заболеваемости коронавирусом.

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По мнению парламентария, новый удар по экономике страны будет не оправдан.

Он отметил, что меры должны быть адекватными, в отличие от ситуации в марте-апреле 2020 года, CoViD-19 научились лечить, появилась вакцина.

Привьёмся, наработаем популяционный иммунитет, и пусть она, эта проклятая инфекция, живёт себе своей жизнью, а мы будем идти вперёд. Будете паниковать — вас и маска не спасёт! — подчеркнул Онищенко в интервью "Комсомольской правде".

Депутат добавил, что власть и народ должны быть в партнёрских отношениях, лишь в этом случае при соблюдении "необременительных" мер возможна победа над коронавирусом. А тотальное закрытие всего не имеет практического смысла.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что следующая неделя станет решающей: если действующие правила будут соблюдаться гражданами в полной мере, то может появиться шанс "стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер".

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