"Будете паниковать — вас и маска не спасёт!" Онищенко объяснил критику жёстких ограничений по коронавирусу

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил критику жёстких ограничений во время увеличения роста заболеваемости коронавирусом.

Он отметил, что меры должны быть адекватными, в отличие от ситуации в марте-апреле 2020 года, CoViD-19 научились лечить, появилась вакцина.

— Привьёмся, наработаем популяционный иммунитет, и пусть она, эта проклятая инфекция, живёт себе своей жизнью, а мы будем идти вперёд. Будете паниковать — вас и маска не спасёт! — подчеркнул Онищенко в интервью "Комсомольской правде".

Депутат добавил, что власть и народ должны быть в партнёрских отношениях, лишь в этом случае при соблюдении "необременительных" мер возможна победа над коронавирусом. А тотальное закрытие всего не имеет практического смысла.