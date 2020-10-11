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Учёные считают, что поздние роды способствуют долголетию

Тем не менее выводы нуждаются в тщательной проверке, отметили исследователи.

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Фото © Pexels

Позднее рождение ребёнка может стать источником долголетия, поскольку беременность влияет на длину теломер лейкоцитов — концевых участков хромосом, отвечающих за продолжительность жизни. Об этом сообщили учёные из Североамериканского общества менопаузы (NAMS).

Исследователи отмечают, что более длинные теломеры полезны для долгосрочного здоровья, а короткие связаны с хроническими заболеваниями.

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По его мнению, хорошо, если женщина рожает в 26 лет, но плохо, если только первенца.

Учёные обследовали здоровье 1200 женщин в период пост- и пременопаузы. Кроме того, они обратили внимание на расовую принадлежность и социально-демографические условия жизни.

Исследование подтвердило, что возраст матери при последних родах положительно связан с длиной теломер, то есть у женщин, которые родили последнего ребёнка позже, вероятно, они будут более длинные. Тем не менее специалисты подчеркнули, что выводы нуждаются в дальнейшей проверке.

Ранее демограф прокомментировал рост числа старородящих женщин в России.

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