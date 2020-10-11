Учёные считают, что поздние роды способствуют долголетию

Позднее рождение ребёнка может стать источником долголетия, поскольку беременность влияет на длину теломер лейкоцитов — концевых участков хромосом, отвечающих за продолжительность жизни. Об этом сообщили учёные из Североамериканского общества менопаузы (NAMS).

Исследователи отмечают, что более длинные теломеры полезны для долгосрочного здоровья, а короткие связаны с хроническими заболеваниями.

Учёные обследовали здоровье 1200 женщин в период пост- и пременопаузы. Кроме того, они обратили внимание на расовую принадлежность и социально-демографические условия жизни.

Исследование подтвердило, что возраст матери при последних родах положительно связан с длиной теломер, то есть у женщин, которые родили последнего ребёнка позже, вероятно, они будут более длинные. Тем не менее специалисты подчеркнули, что выводы нуждаются в дальнейшей проверке.