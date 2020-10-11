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"Самый большой грех, который я не отмолю". Российская актриса призналась, что потеряла четырёх детей

Сейчас женщина воспитывает мальчика-подростка Тимофея и 9-летнюю Соню.

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Елена Ксенофонтова. Фото © Instagram / Елена Ксенофонтова

Заслуженная артистка России Елена Ксенофонтова призналась, что потеряла четырёх детей. Два аборта она сделала по состоянию здоровья.

Врачи рекомендовали актрисе прервать беременность из-за проблем с ногами на третьем месяце.

Это мой самый большой грех, который я не отмолю. Мои аборты были сделаны из-за того, что мне не позволяло здоровье выносить ребёнка <...> Сейчас я понимаю, что должна была рисковать. Дети не просто так нас наверху выбирают, — сказала Ксенофонтова в эфире НТВ.

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По словам актрисы, он постоянно угрожал и обещал показать "все круги ада".

Следующие две беременности у неё были замершие. На УЗИ врач сказал Ксенофонтовой, что плод мёртв уже трое суток, началось заражение тканей. После операции Елена частично потеряла память.

Сейчас Ксенофонтова воспитывает двоих детей — 17-летнего Тимофея и 9-летнюю Соню. Старший сын актрисы имеет расстройство аутического спектра, с самого детства он был нелюдимым и замкнутым.

Он невероятно застенчив. Он такой интроверт в кубе. У него есть внутренний мир, я очень боялась, что он никогда не выйдет из него, поделилась Елена.

Мальчика травили в школе, на него жаловались учителя. От стресса Тимофей получил заикание и нервный тик. Ксенофонтова добавила, что сын очень воспитанный ребёнок, никогда не проявлял агрессии. А сам подросток хочет стать таким, как его мама.

Ранее Лайф сообщал, что звезда "Дома-2" Кристина Дерябина потеряла ребёнка, у неё произошёл выкидыш.

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