"Самый большой грех, который я не отмолю". Российская актриса призналась, что потеряла четырёх детей

Заслуженная артистка России Елена Ксенофонтова призналась, что потеряла четырёх детей. Два аборта она сделала по состоянию здоровья.

Врачи рекомендовали актрисе прервать беременность из-за проблем с ногами на третьем месяце.

— Это мой самый большой грех, который я не отмолю. Мои аборты были сделаны из-за того, что мне не позволяло здоровье выносить ребёнка <...> Сейчас я понимаю, что должна была рисковать. Дети не просто так нас наверху выбирают, — сказала Ксенофонтова в эфире НТВ.

Следующие две беременности у неё были замершие. На УЗИ врач сказал Ксенофонтовой, что плод мёртв уже трое суток, началось заражение тканей. После операции Елена частично потеряла память.

Сейчас Ксенофонтова воспитывает двоих детей — 17-летнего Тимофея и 9-летнюю Соню. Старший сын актрисы имеет расстройство аутического спектра, с самого детства он был нелюдимым и замкнутым.

— Он невероятно застенчив. Он такой интроверт в кубе. У него есть внутренний мир, я очень боялась, что он никогда не выйдет из него, — поделилась Елена.

Мальчика травили в школе, на него жаловались учителя. От стресса Тимофей получил заикание и нервный тик. Ксенофонтова добавила, что сын очень воспитанный ребёнок, никогда не проявлял агрессии. А сам подросток хочет стать таким, как его мама.