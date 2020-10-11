Недоверчивые и агрессивные к чужим. Названы пять лучших пород собак для охраны

Российская кинологическая федерация составила список лучших пород собак для охраны дома или предприятия. Об этом сообщил её президент Владимир Голубев.

— Охранные собаки, как правило, не имеют тесных контактов с человеком и очень недоверчивы к посторонним людям, — цитирует кинолога РИА "Новости".

Голубев отметил, что охранное поведение диктуется особенностями породы, но дрессировкой пренебрегать всё равно не стоит. По словам специалиста, охранные собаки должны быть хорошо управляемыми, нейтральными к людям и животным на чужой территории и бдительными на своей.

На первое место кинологи поставили кавказскую овчарку. Они являются прекрасными охранниками, так как недоверчивы и агрессивны к посторонним. Важно начинать воспитывать их с трёх-четырёх недель, иначе собаки станут неуправляемыми.

Фото © Wikipedia

Вторую строчку заняла московская сторожевая. Эта порода ловкая, быстрая, выносливая и чётко выполняющая команды.

Фото © Pixabay

Замкнула тройку лидеров среднеазиатская овчарка (алабай). Собаки данной породы бесстрашны, не проявляют агрессию первыми, но, завидев постороннего на своей территории, начинают лаять и рычать. Кинологи рекомендуют заводить такую породу опытным собачникам с сильным характером, так как она требует серьёзного воспитания и дрессировки.

Фото © Pixabay

На четвёртое место специалисты поставили тибетского мастифа, способного принимать решение самостоятельно. Он предан и бдителен, но для развития этих качеств следует начинать дрессировку уже с раннего возраста.

Фото © Wikipedia

И, наконец, на пятом месте расположился русский чёрный терьер. Изначально он использовался в армии. Как и в случае со среднеазиатской овчаркой, такая порода подойдёт только опытному хозяину, который станет для собаки настоящим авторитетом. Терьеры очень хитры, поэтому злоумышленникам будет крайне трудно обмануть их.

Фото © Wikipedia