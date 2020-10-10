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Владельцы показали самые худшие фото своих собак, на которые не взглянешь без слёз: 10 глупых морд

Оказывается, хорошо получаться на снимках сложно не только людям, но и пёсикам.

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Фото © Facebook / Erin Mwalwanda

Хорошо сфотографировать своего питомца зачастую непосильный труд. Нужно сперва наделать миллион снимков, а затем выбрать всего один удачный

Фото © Facebook / Tayler DeLisle и Heather Stevenson

Фото © Facebook / Tayler DeLisle и Heather Stevenson

Владельцы пёсиков устали от такой несправедливости и устроили в "Фейсбуке" флешмоб, во время которого принялись выкладывать самые неудачные фото

Фото © Facebook / Angie Aitkenhead и Harriet Line

Фото © Facebook / Angie Aitkenhead и Harriet Line

Под тегом #unflatteringdogphotochallenge начали появляться снимки пёсиков со всего мира, пишет Bored Panda

Фото © Facebook / Aubrey Renee Ciechan и Sarah Archie

Фото © Facebook / Aubrey Renee Ciechan и Sarah Archie

И на них они предстали в истинном свете — весёлыми дурашками, на которых нельзя смотреть без улыбки

Фото © Facebook / Erin Mwalwanda и Blake Tomlinson

Фото © Facebook / Erin Mwalwanda и Blake Tomlinson

Многие верят, что питомцы походят на своих хозяев. В таком случае что же это говорит о самих владельцах...

Фото © Facebook / Emily Jackson и Clare SiddawayKirsty Mack

Фото © Facebook / Emily Jackson и Clare SiddawayKirsty Mack

Ретривер напугал хозяина, упав без чувств в душе, но на деле всё оказалось куда смешнее — видео

Хозяин поделился необычным роликом в TikTok, чем вызвал у подписчиков неоднозначную реакцию.

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