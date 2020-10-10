Владельцы показали самые худшие фото своих собак, на которые не взглянешь без слёз: 10 глупых морд

Хорошо сфотографировать своего питомца зачастую непосильный труд. Нужно сперва наделать миллион снимков, а затем выбрать всего один удачный

Фото © Facebook / Tayler DeLisle и Heather Stevenson

Владельцы пёсиков устали от такой несправедливости и устроили в "Фейсбуке" флешмоб, во время которого принялись выкладывать самые неудачные фото

Фото © Facebook / Angie Aitkenhead и Harriet Line

Под тегом #unflatteringdogphotochallenge начали появляться снимки пёсиков со всего мира, пишет Bored Panda

И на них они предстали в истинном свете — весёлыми дурашками, на которых нельзя смотреть без улыбки

Фото © Facebook / Erin Mwalwanda и Blake Tomlinson

Многие верят, что питомцы походят на своих хозяев. В таком случае что же это говорит о самих владельцах...