Ретривер напугал хозяина, упав без чувств в душе, но на деле всё оказалось куда смешнее — видео

Не секрет, что собаки относятся к воде гораздо терпимее, чем кошки, нередко даже наслаждаясь купанием. Особенно когда оно сопровождается почёсыванием и ласковыми словами. Но этот золотистый ретривер показал необычную реакцию на водные процедуры, рухнув на пол. Хозяин запечатлел это странное поведение пёсика на видео, которое и показал подписчикам в соцсети TikTok.
Видео © TikTok / dogdogbuddies
В ролике собакен лежит на полу душевой кабины, в которой, к счастью, не так много воды. Пёс весь покрыт мыльной пеной, указывающей на самый разгар мытья. Ретривер откинул голову и закрыл глаза, всем видом демонстрируя, что он покинул мир живых. Хозяин потормошил пёсика, но тот отказался реагировать на происходящее, пишет Daily Star.
Он живой хоть?
Его в морге обмывают, что ли, Господи прости
Он точно под наркозом, просто так в воде и в мыле собака спать не будет
Но тревога зрителей была напрасной. Дело в том, что ретривер просто заигрался, а потом, попав в ванну, так расслабился от тёплой воды и почёсываний, что уснул блаженным сном. Удивлённый смех хозяина тому только подтверждение. Ролик с релаксирующим псом набрал 11,2 миллиона просмотров и 1,2 миллиона лайков.
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