Ретривер напугал хозяина, упав без чувств в душе, но на деле всё оказалось куда смешнее — видео

Не секрет, что собаки относятся к воде гораздо терпимее, чем кошки, нередко даже наслаждаясь купанием. Особенно когда оно сопровождается почёсыванием и ласковыми словами. Но этот золотистый ретривер показал необычную реакцию на водные процедуры, рухнув на пол. Хозяин запечатлел это странное поведение пёсика на видео, которое и показал подписчикам в соцсети TikTok.

Видео © TikTok / dogdogbuddies

В ролике собакен лежит на полу душевой кабины, в которой, к счастью, не так много воды. Пёс весь покрыт мыльной пеной, указывающей на самый разгар мытья. Ретривер откинул голову и закрыл глаза, всем видом демонстрируя, что он покинул мир живых. Хозяин потормошил пёсика, но тот отказался реагировать на происходящее, пишет Daily Star.

Фото © TikTok / dogdogbuddies

Он живой хоть? user4967384

Его в морге обмывают, что ли, Господи прости irinabar2302

Он точно под наркозом, просто так в воде и в мыле собака спать не будет liliapirovavlasova0

Фото © TikTok / dogdogbuddies