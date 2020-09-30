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Ретривер напугал хозяина, упав без чувств в душе, но на деле всё оказалось куда смешнее — видео

Хозяин поделился необычным роликом в TikTok, чем вызвал у подписчиков неоднозначную реакцию.

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Фото © TikTok / dogdogbuddies

Не секрет, что собаки относятся к воде гораздо терпимее, чем кошки, нередко даже наслаждаясь купанием. Особенно когда оно сопровождается почёсыванием и ласковыми словами. Но этот золотистый ретривер показал необычную реакцию на водные процедуры, рухнув на пол. Хозяин запечатлел это странное поведение пёсика на видео, которое и показал подписчикам в соцсети TikTok.

Видео © TikTok / dogdogbuddies

В ролике собакен лежит на полу душевой кабины, в которой, к счастью, не так много воды. Пёс весь покрыт мыльной пеной, указывающей на самый разгар мытья. Ретривер откинул голову и закрыл глаза, всем видом демонстрируя, что он покинул мир живых. Хозяин потормошил пёсика, но тот отказался реагировать на происходящее, пишет Daily Star.

Фото © TikTok / dogdogbuddies

Фото © TikTok / dogdogbuddies

Он живой хоть?

user4967384

Его в морге обмывают, что ли, Господи прости

irinabar2302

Он точно под наркозом, просто так в воде и в мыле собака спать не будет

liliapirovavlasova0

Фото © TikTok / dogdogbuddies

Фото © TikTok / dogdogbuddies

Но тревога зрителей была напрасной. Дело в том, что ретривер просто заигрался, а потом, попав в ванну, так расслабился от тёплой воды и почёсываний, что уснул блаженным сном. Удивлённый смех хозяина тому только подтверждение. Ролик с релаксирующим псом набрал 11,2 миллиона просмотров и 1,2 миллиона лайков.

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И хоть за многие злодеяния усатые негодяи получили выговор, останавливаться на достигнутом они не планируют.

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