Переболевший коронавирусом Трамп больше не заразен

Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом, больше не заразен, об этом заявил лечащий врач американского лидера Шон Конли в меморандуме, распространённом Белым домом.

— Проведённый ПЦР-тест показывает, что больше он не представляет для других опасности передачи вируса, — цитирует документ CNN.

Конли отметил, что у Трампа не наблюдалось повышения температуры более суток. Кроме того, у главы Белого дома улучшились симптомы и показатели ряда диагностических тестов.