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Переболевший коронавирусом Трамп больше не заразен

ПЦР-тест показал отрицательный результат.

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Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом, больше не заразен, об этом заявил лечащий врач американского лидера Шон Конли в меморандуме, распространённом Белым домом.

Проведённый ПЦР-тест показывает, что больше он не представляет для других опасности передачи вируса, — цитирует документ CNN.

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Результаты его повторного теста на коронавирус пока не сообщаются.

Конли отметил, что у Трампа не наблюдалось повышения температуры более суток. Кроме того, у главы Белого дома улучшились симптомы и показатели ряда диагностических тестов.

Напомним, 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил о положительном тестировании на коронавирус у него и супруги Меланьи. Ему ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу, и он пообещал впоследствии раздать жителям страны такой же бесплатно, хотя его лечение обошлось дороже ста тысяч долларов.

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