Переболевший коронавирусом Трамп больше не заразен

Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом, больше не заразен, об этом заявил лечащий врач американского лидера Шон Конли в меморандуме, распространённом Белым домом.
— Проведённый ПЦР-тест показывает, что больше он не представляет для других опасности передачи вируса, — цитирует документ CNN.
"Благодарю за ваши молитвы". Трамп выступил на публике впервые после заражения CoViD-19 — видеоРезультаты его повторного теста на коронавирус пока не сообщаются.
Конли отметил, что у Трампа не наблюдалось повышения температуры более суток. Кроме того, у главы Белого дома улучшились симптомы и показатели ряда диагностических тестов.
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Напомним, 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил о положительном тестировании на коронавирус у него и супруги Меланьи. Ему ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу, и он пообещал впоследствии раздать жителям страны такой же бесплатно, хотя его лечение обошлось дороже ста тысяч долларов.
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