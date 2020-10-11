Мошенники придумали новый вид обмана россиян в эпоху коронавируса

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Как сообщают "Известия", они пытаются нажиться на гражданах, продавая фейковые справки об отсутствии коронавируса.
В Сети появилось множество сайтов, предлагающих подобные "услуги". На них утверждается, что работодатель может потребовать документ об отсутствии инфекции, а парикмахерам и продавцам он якобы и вовсе необходим. Также россиянам предлагают справки для поездок по стране и за рубеж.
— Не существует ни одного нормативного акта, ни одного закона, который даёт работодателю право требовать эту справку и наделяет обязанностью работника эту справку предоставить, — отметил юрист московского Центра медицинского права Андрей Карпенко.
В случае если работодатель всё же требует справку и не даёт приступить к своим обязанностям, следует идти в полицию, посоветовал эксперт.
Цены на фиктивные документы варьируются от 1000 до 3300 рублей. Злоумышленники заверяют, что справки подлинные и даже зарегистрированы на портале госуслуг. При этом расплатиться за них можно только наличными, а получить — из рук курьера.
Эксперт рассказал, как мошенники могут украсть деньги с помощью номера картыЗлоумышленники всегда преследуют одну цель — войти к жертве в доверие.
Юрист Евгений Карчаго предупредил, что владельцев фейковых справок может ждать административная ответственность. Изготовителям же грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Ранее россиянам рассказали, как обезопасить себя от мошенничества через голосовое меню банка.
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