Мошенники придумали новый вид обмана россиян в эпоху коронавируса

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Как сообщают "Известия", они пытаются нажиться на гражданах, продавая фейковые справки об отсутствии коронавируса.

В Сети появилось множество сайтов, предлагающих подобные "услуги". На них утверждается, что работодатель может потребовать документ об отсутствии инфекции, а парикмахерам и продавцам он якобы и вовсе необходим. Также россиянам предлагают справки для поездок по стране и за рубеж.

— Не существует ни одного нормативного акта, ни одного закона, который даёт работодателю право требовать эту справку и наделяет обязанностью работника эту справку предоставить, — отметил юрист московского Центра медицинского права Андрей Карпенко.

В случае если работодатель всё же требует справку и не даёт приступить к своим обязанностям, следует идти в полицию, посоветовал эксперт.

Цены на фиктивные документы варьируются от 1000 до 3300 рублей. Злоумышленники заверяют, что справки подлинные и даже зарегистрированы на портале госуслуг. При этом расплатиться за них можно только наличными, а получить — из рук курьера.

Юрист Евгений Карчаго предупредил, что владельцев фейковых справок может ждать административная ответственность. Изготовителям же грозит штраф до 50 тысяч рублей.