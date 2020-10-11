Риелтор раскрыл хитрый способ сэкономить на ипотеке

У россиян появился хитрый способ сэкономить на ипотеке. Особенно актуален он для тех, кто приобрёл недвижимость до вступления в действие льготных программ, рассказал глава пресс-службы компании "Этажи" Иван Камельских.

— Допустим, три года назад человек взял ипотеку под 10% и хочет продать свою вторичку вместо рефинансирования. Ставки по рефинансированию стартуют от 7,4% годовых. А ипотека на новостройки — 6,5%, — рассказал эксперт в интервью Ura.ru.

Камельских добавил, что, согласно весенним расчётам, когда ставка по рефинансированию была 8,4%, в Тюмени покупатель мог приобрести 10–12 квадратных метров, не меняя ежемесячного платежа. При средней цене на один квадрат 65 тысяч рублей экономия оказывалась существенной — около 780 тысяч.

Риелтор заключил, что продавцы квартир снижают цены на вторичном рынке, чтобы успеть купить жильё в новостройках до окончания льготной ипотеки, поэтому сложившаяся ситуация выгодна обеим сторонам.