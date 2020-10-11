Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Риелтор раскрыл хитрый способ сэкономить на ипотеке

С помощью него можно сберечь порядка 800 тысяч рублей.

71

Фото © Pexels

У россиян появился хитрый способ сэкономить на ипотеке. Особенно актуален он для тех, кто приобрёл недвижимость до вступления в действие льготных программ, рассказал глава пресс-службы компании "Этажи" Иван Камельских.

Допустим, три года назад человек взял ипотеку под 10% и хочет продать свою вторичку вместо рефинансирования. Ставки по рефинансированию стартуют от 7,4% годовых. А ипотека на новостройки — 6,5%, — рассказал эксперт в интервью Ura.ru.

Риелтор объяснил, почему выгодно продавать квартиры в кризис

И 2020 год, по его мнению, самое время.

Камельских добавил, что, согласно весенним расчётам, когда ставка по рефинансированию была 8,4%, в Тюмени покупатель мог приобрести 10–12 квадратных метров, не меняя ежемесячного платежа. При средней цене на один квадрат 65 тысяч рублей экономия оказывалась существенной — около 780 тысяч.

Риелтор заключил, что продавцы квартир снижают цены на вторичном рынке, чтобы успеть купить жильё в новостройках до окончания льготной ипотеки, поэтому сложившаяся ситуация выгодна обеим сторонам.

Ранее в конце сентября глава Сбербанка Герман Греф не исключил дальнейшего снижения ставок по ипотеке.

Выбор редакции

Риелтор рассказал, как правильно выбрать квартиру в новостройке

4 октября, 10:53

Риелтор объяснил, почему выгодно продавать квартиры в кризис

вчера в 17:04

Мошенники придумали новый вид обмана россиян в эпоху коронавируса

сегодня в 02:59

"Люди, вы звери!" Лера Кудрявцева расплакалась в прямом эфире и напугала подписчиков - видео

сегодня в 03:44

Боня похвасталась "бэтмобилем" с украинскими номерами в Монако. Подписчики подняли её на смех — видео

сегодня в 03:05

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.