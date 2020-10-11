Названы признаки необходимости замены SIM-карты

Если качество сотовой связи ухудшилось или SIM-карта не поддерживает современную технологию 4G, то её пора менять. Об этом рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Эксперт отметил, что зачастую в низком качестве сотовой связи пользователи винят сам смартфон, а проблема может быть именно в SIM-карте. Одними из характерных признаков этого становятся разрывы соединения и интернета. Кроме того, гаджет быстро разряжается, переключаясь между 2G, 3G и 4G.
От отрицательного баланса до кражи. Названы основные причины блокировки SIM-картВ большинстве случаев номер можно восстановить.
— При использовании "дедовского" метода хранения контактов вы видите, что лимит исчерпан. В этом случае есть вероятность того, что у вас старая версия SIM-карты, которая имеет меньший объём памяти, — сказал Щельцин в интервью агентству "Прайм".
Он пояснил, что новые карты имеют больший резерв хранилища и позволяют вносить дополнительные данные о контактах. Эксперт также посоветовал сменить её, если она не поддерживает 4G, поскольку в этом случае отсутствует подключение к высокоскоростным современным сетям.
Щельцин добавил, что стоит поменять SIM-карту и при покупке нового смартфона, ведь сейчас новые форматы microSIM, miniSIM или nanoSIM подбираются конкретно под устройство. В любом случае, заключил эксперт, менять симку необходимо один-два раза в год.
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