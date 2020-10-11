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С каждой минутой видно всё хуже. Петербург погрузился в сильнейший туман — видео

В МЧС призвали граждан по возможности отказаться от поездок.

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Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Санкт-Петербург и окружающие территории утром 11 октября погрузились в сильнейший туман. В распоряжении Лайфа оказалось видео из ближнего пригорода Северной столицы Кудрово, снятое с разницей в несколько минут.

Стоит отметить, что МЧС предупреждало жителей региона о тумане. Экстренные службы призвали граждан по возможности отложить поездки на автомобилях, а если это не удаётся, то следить за скоростным режимом, избегать манёвров и обязательно включить фары ближнего света, противотуманные фары или габаритные огни. Пешеходам же порекомендовали пользоваться светоотражающими элементами.

Сайлент Хилл по-уральски. Челябинск в последний день сентября накрыло густым туманом

Из-за этого местный аэропорт был закрыт и самолёты отправились в Екатеринбург.

Ранее Лайф публиковал видео другого погодного явления, куда более разрушительного. По Дагестану прошёлся штормовой ветер, сорвав крыши и расплющив машины.

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