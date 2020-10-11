Разработчик вакцины от коронавируса рассказал о реакции на неё мужчин и женщин

Реакции на вакцину от коронавируса "Спутник V" у женщин и мужчин проявляются одинаково, но статистически достоверная информация появится по окончании пострегистрационных испытаний, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
— Я не замечал, может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, — сказал Гинцбург РИА "Новости" и добавил, что пока разницы заметить не удалось.
Разработчик российской вакцины от CoViD-19 назвал условие отказа от маски после прививкиВакцина "Спутник V" предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса президент России Владимир Путин сообщил 11 августа, а уже 15-го числа этого же месяца стало известно о начале производства разработанного НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи препарата. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.
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