Разработчик вакцины от коронавируса рассказал о реакции на неё мужчин и женщин

Реакции на вакцину от коронавируса "Спутник V" у женщин и мужчин проявляются одинаково, но статистически достоверная информация появится по окончании пострегистрационных испытаний, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

— Я не замечал, может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, — сказал Гинцбург РИА "Новости" и добавил, что пока разницы заметить не удалось.