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Разработчик вакцины от коронавируса рассказал о реакции на неё мужчин и женщин

В настоящий момент идут пострегистрационные испытания препарата, начавшиеся 7 сентября.

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Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Реакции на вакцину от коронавируса "Спутник V" у женщин и мужчин проявляются одинаково, но статистически достоверная информация появится по окончании пострегистрационных испытаний, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Я не замечал, может быть, когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится,сказал Гинцбург РИА "Новости" и добавил, что пока разницы заметить не удалось.

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Вакцина "Спутник V" предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса президент России Владимир Путин сообщил 11 августа, а уже 15-го числа этого же месяца стало известно о начале производства разработанного НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи препарата. С информацией о вакцине можно ознакомиться на официальном сайте.

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