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Собянин назвал "лайт" способ борьбы с коронавирусом в Москве

Градоначальник отметил, что нужно дойти до начала массовой вакцинации без потерь.

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Фото © Pixabay

Московские власти будут обеспечивать контроль за соблюдением требований о переводе работников на удалённый режим. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил, что это позволяет избежать жёстких ограничений по коронавирусу, включая закрытие предприятий.

Требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удалёнку. Будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, другого варианта нет, и это на самом деле самый лайт вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается, — сказал мэр в интервью телеканалу "Россия-1".

По словам градоначальника, через несколько месяцев уже начнётся массовая вакцинация против коронавируса, но "надо пройти эту историю без потерь". Существует постоянный риск того, что рядом может находиться человек, который и не подозревает о том, что у него коронавирус, добавил Собянин.

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Отмечается, что эта информация носит неперсонифицированный характер.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 5 октября переход на удалённый режим станет обязательным для части работников, что обусловлено ситуацией с коронавирусом в столице. Согласно указу, работодатели обязаны предоставлять властям номера телефонов, социальных карт, машин и транспортных карт "Тройка". С 12 октября компании обязаны отчитываться о переведённых на дистанционный формат сотрудниках.

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