Собянин назвал "лайт" способ борьбы с коронавирусом в Москве

Московские власти будут обеспечивать контроль за соблюдением требований о переводе работников на удалённый режим. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил, что это позволяет избежать жёстких ограничений по коронавирусу, включая закрытие предприятий.
— Требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удалёнку. Будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, другого варианта нет, и это на самом деле самый лайт вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается, — сказал мэр в интервью телеканалу "Россия-1".
По словам градоначальника, через несколько месяцев уже начнётся массовая вакцинация против коронавируса, но "надо пройти эту историю без потерь". Существует постоянный риск того, что рядом может находиться человек, который и не подозревает о том, что у него коронавирус, добавил Собянин.
Власти Москвы объяснили, зачем собирают данные об отправленных на удалёнку работникахОтмечается, что эта информация носит неперсонифицированный характер.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 5 октября переход на удалённый режим станет обязательным для части работников, что обусловлено ситуацией с коронавирусом в столице. Согласно указу, работодатели обязаны предоставлять властям номера телефонов, социальных карт, машин и транспортных карт "Тройка". С 12 октября компании обязаны отчитываться о переведённых на дистанционный формат сотрудниках.
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