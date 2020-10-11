Собянин назвал "лайт" способ борьбы с коронавирусом в Москве

Московские власти будут обеспечивать контроль за соблюдением требований о переводе работников на удалённый режим. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил, что это позволяет избежать жёстких ограничений по коронавирусу, включая закрытие предприятий.

— Требуем предоставить списки людей, которые переводятся на удалёнку. Будем обеспечивать контроль за их соблюдением. К сожалению, другого варианта нет, и это на самом деле самый лайт вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается, — сказал мэр в интервью телеканалу "Россия-1".

По словам градоначальника, через несколько месяцев уже начнётся массовая вакцинация против коронавируса, но "надо пройти эту историю без потерь". Существует постоянный риск того, что рядом может находиться человек, который и не подозревает о том, что у него коронавирус, добавил Собянин.